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В Беларусь обещают привезти Роналду и Месси

В Беларусь приедет не только Диего Марадона, но и другие всемирно известные футболисты. С таким обещанием выступил партнер ФК "Динамо-Брест" Таджедин Сейф из Объединенных Арабских Эмиратов.

"В Беларуси увидите Месси, Роналду, Роналдо бразильского, Кафу, Касильяса, чтобы они приехали сюда и передавали свой опыт для молодых, которые будут в академии", — передает его слова телеканал СТВ.

Инвесторы из ОАЭ планируют построить в Бресте новый комплекс со стадионом на 30 тысяч мест и детской футбольной академией имени Марадоны.

09:44 23/07/2018






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