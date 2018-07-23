В Беларусь обещают привезти Роналду и Месси
В Беларусь приедет не только Диего Марадона, но и другие всемирно известные футболисты. С таким обещанием выступил партнер ФК "Динамо-Брест" Таджедин Сейф из Объединенных Арабских Эмиратов.
"В Беларуси увидите Месси, Роналду, Роналдо бразильского, Кафу, Касильяса, чтобы они приехали сюда и передавали свой опыт для молодых, которые будут в академии", — передает его слова телеканал СТВ.
Инвесторы из ОАЭ планируют построить в Бресте новый комплекс со стадионом на 30 тысяч мест и детской футбольной академией имени Марадоны.
09:44 23/07/2018
‡агрузка...