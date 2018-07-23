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В Беларусь обещают привезти Роналду и Месси

В Беларусь приедет не только Диего Марадона, но и другие всемирно известные футболисты. С таким обещанием выступил партнер ФК "Динамо-Брест" Таджедин Сейф из Объединенных Арабских Эмиратов.