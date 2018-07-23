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Марадона заявил, что будет сам заниматься каждым игроком "Динамо-Брест"

Диего Марадона вернется в Беларусь через две недели.

Об этом председатель правления клуба "Динамо-Брест" сообщил на закрытой встрече с футболистами команды, передает телеканал СТВ.

"Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали. Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери. И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно", — заявил специалист.

Марадона подчеркнул, что увидел у команды большое желание выигрывать, и это ему нравится.

Вместе с тем председатель правления заявил, что намерен лично разбираться с проблемами, возникающими у футболистов: "Клуб живет не только благодаря тому, что растит молодых игроков, также нужно знать, какие проблемы у команды, почему понижаются показатели, и если у кого-то из игроков проблемы, то ему придется говорить со мной как с главой клуба, и мы будем потихоньку решать вопросы".

Напомним, что после отлета Марадоны брестское "Динамо" расторгло контракты с Артемом Милевским и капитаном команды Алексеем Гавриловичем.

08:29 23/07/2018






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