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Баскетбол. Белорусские девушки разгромно проиграли японкам на ЧМ в Минске

Сборная Беларуси среди девушек (U-17) во втором матче чемпионата мира, который проходит в Минске, проиграла 52 очка японским сверстницам.

Как и в первом матче с колумбийками, белоруски провалили стартовую четверть, уступив японкам 12 очков - 9:21. Дальше дело пошло еще хуже, и на большой перерыв японки ушли с огромным перевесом - 49:15. В дальнейшем хозяйки не смогли наладить игру и проиграли со счетом 52:104. 

В первом туре подопечные Виктории Дацун переиграли в овертайме команду Колумбии - 79:75, а француженки были сильнее японок - 60:53. В воскресенье команда Франции разгромила колумбиек со счетом 78:35. 

Турнирное положение после двух игровых дней: Франция - 4 очка, Япония - 3, Беларусь - 3, Колумбия - 2.

Главный тренер сборной Беларуси (U-17) Виктория Дацун после поражения от команды Японии отметила силу соперниц. 

"Безусловно, вчера был непростой матч не только в физическом, но и в эмоциональном плане. И всё же не могу сказать, что выходили на площадку без заряда на борьбу. Объективно говоря, на данный момент сборная Японии сильнее нас, что и отразилась на итоговом результате", — приводит слова Дацун официальный сайт БФБ.

08:20 23/07/2018






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