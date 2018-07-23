Беседу с экс-биатлонисткой сборной Беларуси опубликовал TUT.by





- Альфред Эдер недопонял, когда после окончания сезона белорусская сторона не предложила ему продолжить сотрудничество, а нам, биатлонисткам, стало обидно за него. Человек согласился помочь команде в олимпийский сезон за несколько месяцев до начала Олимпийских игр, хотя в прошлый раз, несмотря на успехи, контракт с ним также не был продлен.





Все два года без Альфреда мы просили федерацию, чтобы подписали контракт с ним, но даже без контракта он нам помогал. Да, возможно, кого-то смутит зарплата Эдера, размер которой выше, чем у белорусских специалистов. С другой стороны, он получал зарплату с декабря по март. Сумма, как мне видится, эквивалентная годовой зарплате российских тренеров, которых приглашали к нам. Но это уже такие нюансы, которые не мне, спортсменке, стоит оценивать.





- Так есть ли связь между вашим и Дашиным завершением карьеры и непродлением контракта Эдера?





- Вне зависимости от того, оставались бы Даша и я в биатлоне или нет, уверена, что Альфред сильно помог бы белорусской команде. В минувшем олимпийском цикле лучшими сезонами для меня стали первый после Сочи-2014 и последний, которые прошли вместе с Альфредом. Мы видели, что и Ира Кривко прибавила под руководством тандема Эдер-Свобода. Да, возможно, где-то во мне говорит обида за тренеров, работу которой федерация фактически признала неудовлетворительной из-за… плана, который не позволил выступить на Олимпиаде хорошо, — по мнению федерации. А ведь если приравнять Олимпиаду к этапам Кубка мира, то на ней я набрала вторую после этапа в шведском Эстерсунде сумму зачетных баллов! Так причем здесь моя физическая форма?





- Главный тренер сборной по биатлону Юрий Альберс нашел его уход похожим "на бегство с тонущего корабля". Выходит, что вы с Домрачевой потопили корабль, верно?





- На этом корабле мы с Дашей были не капитанами, а всего лишь юнгами. Наверное, не только юнги виноваты в таком положении корабля!





А что касается Федора Анатольевича, то он об уходе объявил, когда мы с Дашей еще не приняли решений о своем будущем. С нашей стороны это всегда было "туда-сюда", а Федор Анатольевич точно определился в силу того, что устал и имеет проблемы со здоровьем. Я провела с этим человеком много времени и понимаю его на сто процентов. Когда постоянно твердят, что твоя работа плохая, а последние четыре года так и было… До этого — Сочи-2014, где, как говорят, к медальным результатам он чуть ли не не имеет отноше я. У человека нет мотивации! Конечно, можно все пережить и перетерпеть, и все же нужна передышка.