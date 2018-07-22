Генеральный секретарь БАТЭ перешел на работу в структуру ФИФА

Как сообщает сайт борисовской команды, теперь Вашкевич будет работать в региональном офисе ФИФА в Дубае.





"Нелегко прощаться с тем, кто настолько предан нашему клубу, выполнял огромный объем работы, являлся связующим звеном между 14-кратным чемпионом Беларуси и всеми международными футбольными организациями", — отмечается в заявлении клуба.





Андрей Вашкевич 10 лет работал в офисе БАТЭ, он к тому же известен как спортивный журналист. Сначала он был пресс-секретарем "желто-синих", а в 2014 году его назначили генеральным секретарем клуба.