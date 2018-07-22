Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Экс-тренер футбольной сборной Беларуси Александр Хацкевич выиграл Суперкубок Украины с киевским «Динамо»

Белорусский специалист Александр Хацкевич, который стоит у руля киевского «Динамо», выиграл с этой командой первый трофей нового украинского сезона – Суперкубок страны.

«Бело-голубые» оспаривали титул с донецким «Шахтёром». Матч проходил в Одессе на стадионе «Черноморец». Единственный мяч, который и принёс подопечным Хацкевича победу, на 18-й минуте провёл Виталий Буяльский.

Отметим, что в концовке игры случилась массовая драка, в результате которой арбитр удалил по одному футболисту в рядах каждой из команд.

Киевское «Динамо» выиграло седьмой Суперкубок Украины в истории. У «Шахтёра» подобных трофеев на один больше. Помимо этих клубов, приз не выигрывал никто.
18:35 22/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё