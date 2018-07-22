«Бело-голубые» оспаривали титул с донецким «Шахтёром». Матч проходил в Одессе на стадионе «Черноморец». Единственный мяч, который и принёс подопечным Хацкевича победу, на 18-й минуте провёл Виталий Буяльский.





Отметим, что в концовке игры случилась массовая драка, в результате которой арбитр удалил по одному футболисту в рядах каждой из команд.





Киевское «Динамо» выиграло седьмой Суперкубок Украины в истории. У «Шахтёра» подобных трофеев на один больше. Помимо этих клубов, приз не выигрывал никто.