Экс-тренер футбольной сборной Беларуси Александр Хацкевич выиграл Суперкубок Украины с киевским «Динамо»
Белорусский специалист Александр Хацкевич, который стоит у руля киевского «Динамо», выиграл с этой командой первый трофей нового украинского сезона – Суперкубок страны.
«Бело-голубые» оспаривали титул с донецким «Шахтёром». Матч проходил в Одессе на стадионе «Черноморец». Единственный мяч, который и принёс подопечным Хацкевича победу, на 18-й минуте провёл Виталий Буяльский.
Отметим, что в концовке игры случилась массовая драка, в результате которой арбитр удалил по одному футболисту в рядах каждой из команд.
Киевское «Динамо» выиграло седьмой Суперкубок Украины в истории. У «Шахтёра» подобных трофеев на один больше. Помимо этих клубов, приз не выигрывал никто.
18:35 22/07/2018
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