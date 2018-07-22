Что говорит директор «Динамо» Василий Алексеенко





«Это «Минскпроект», звоните им. Мы сами к таким тонкостям не дошли только потому, что пока у меня были другие, более стратегические претензии. А то, что они так поставили… Буду обращаться к «Минскпроекту», пусть исправляют, если посчитали это таким умным! Я сам это видел! Это так и есть, я согласен полностью, что это неправильно... Я посмотрю все мужские туалеты, комплекс не маленький, не во всех туалетах был, скажу честно. Конкретно это – 15 сектор, я сходил в этот сектор и посмотрел, что в интернете поставили. Поэтому будем реагировать, пусть меняют проектное решение и исправляют недостатки», – высказал возмущение Алексеенко журналистам «Нашей нивы».





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