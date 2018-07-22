Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Фотофакт: на еще одном минском стадионе есть туалеты, которые «сближают» мужчин

Недавно мы писали о туалете на реконструированном стадионе «Динамо», который сближает мужчин. Как оказалось, он такой не один.

Что говорит директор «Динамо» Василий Алексеенко

«Это «Минскпроект», звоните им. Мы сами к таким тонкостям не дошли только потому, что пока у меня были другие, более стратегические претензии. А то, что они так поставили… Буду обращаться к «Минскпроекту», пусть исправляют, если посчитали это таким умным! Я сам это видел! Это так и есть, я согласен полностью, что это неправильно... Я посмотрю все мужские туалеты, комплекс не маленький, не во всех туалетах был, скажу честно. Конкретно это – 15 сектор, я сходил в этот сектор и посмотрел, что в интернете поставили. Поэтому будем реагировать, пусть меняют проектное решение и исправляют недостатки», – высказал возмущение Алексеенко журналистам «Нашей нивы». 

Где еще есть туалеты без личного пространства для мужчин 

В Республиканском центре олимпийской подготовки по футболу БГУ. Фото «сближающих» туалетов сделал Сергей Южик 

Источник: kyky.org
16:40 22/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё