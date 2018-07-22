Виктор Гончаренко продлил контракт с ЦСКА на два года
Белорусский тренер Виктор Гончаренко продлил контракт с московским ЦСКА на два года. Такая информация размещена на официальном сайте клуба.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/2020. Виктор Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы.
В 56 матчах армейцы одержали 32 победы, еще 11 встреч завершились вничью. Как утверждает московский клуб, белорусский специалист является одним из лучших тренеров в истории ЦСКА по проценту побед - 57,14%.
Тренерскую карьеру Виктор Гончаренко начинал в борисовском БАТЭ в 2004 году.
16:30 22/07/2018
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