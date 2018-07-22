«Еще раз поддержу тренера Бреста по поводу принятого им решения. И я клал с прибором на то, что будут княвать, дескать, у меня там личный интерес. В этой команде у меня не было и нет ни одного игрока в основном составе. Надеюсь, у меня все впереди))) Считаю, наоборот, с раздевалкой не справлялись предшественники. Ни один из них не пошел бы на такой смелый шаг. Перед командой стоит и стояла высшая цель – победа в чемпионате страны. Так вот к этой цели команда в этом сезоне не приблизилась ни на шаг.





Я не знаю, приблизится ли она с новым тренером к этой цели, но то, что он хочет сам принимать решения и не бздит, это радует)). Я не говорю о тактических схемах, мудреных тренировках, тестах и других тонкостях подготовки команды. В нашем чемпионате, максимум в четырех-пяти командах страны остро не стоит проблема пьянства и нарушения дисциплины. Это я к тому, что проблемы наших тренеров гораздо банальнее, чем могло бы казаться. Видно, что у молодого Шпилевского свои взгляды на подготовку команды и микроклимат в коллективе. Насколько они успешны, зависит от терпения и выбора хозяина клуба. Судя по тому, что разорваны контракты с ведущими сегодня игроками, руководство дает тренеру карт-бланш.





А насчет еврокубков расслабьтесь)). Или кто-то собирался проходить в группу ЛИГИ [Европы]? Сегодня для еврокубков у нас пока одна команда – БАТЭ. Остальных мы недавно видели в играх с любительскими командами на первых стадиях. Даже тренер «Динамо» под эмоциями проговорился, что многим нужно завязывать с этой игрой))», – написал Шпилевский.





На этой неделе брестское «Динамо» покинули Алексей Гаврилович и Артем Милевский. Также клуб выставил на трансфер Павла Савицкого. Экс-партнер Милевского по сборной Украины и киевскому «Динамо» Александр Алиев рассказал, что у игроков возник конфликт с главным тренером Алексеем Шпилевским.