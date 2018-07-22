Петр Порошенко: ни секунды не сомневался, что Саша победит! Гимн Украины в Москве — это символ нашей борьбы и приближения победы
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал победу Александра Усика в поединке с Муратом Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжнлом весе в финале турнира WBSS.
"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!" — написал Порошенко в твиттере.
В финальном бое Суперсерии украинский боксер Александр Усик (15-0, 11 КО) победил россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).
Бой, который проходил в Москве, завершился победой украинца по очкам.
Боксер из украинского Крыма, который сейчас проживает в Киеве, завоевал пояса WBC, WBA, WBO, IBF, журнала The Ring и взял кубок Мухаммеда Али.
Vringe пишет, что "первую половину боя за счет скорости, мобильности и большей занятости взял Усик". Гассиев смог нанести хороший удар украинцу только в четвертом раунде. Во второй половине с течением раундов преимущество Усика нарастало и "под конец поединка в ринг было полное деклассирование".
Мэр Киева Виталий Кличко накануне мтча пожелал украинскому чемпиону мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александру Усику победить чемпиона IBF/WBA россиянина Мурата Гассиева, чтобы в Москве поднялся украинский флаг. Так оно и получилось.
А олимпийский чемпион Денис Беринчик в поддержку Усика показал на Красной площади в Москве "бой с тенью" в вышиванке.
"Белорусский партизан"
13:11 22/07/2018
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