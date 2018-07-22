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МАЗы мощно стартовали на "Шелковом пути": Вязович в субботу - второй, Вишневский - четвертый!

Фантастическое начало гонки для белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто": на первом 311-километрвоом спецучастке в субботу экипаж Сергея Вязовича показал второе время, экипаж Алексея Вишневского - четвертое!

На данный момент уже известно, как финишировали первые 14 экипажей грузового зачета. Быстрее всех дистанцию кольцевого маршрута Астрахань - Астрахань прошел Дмитрий Сотников на КАМАЗе: его время - 3 часа 59 минут 47 секунд. Экипаж Сергея Вязовича уступил россиянину 5 минут 59 секунд.

Третье время показал еще один представитель "КАМАЗ-мастер" - Андрей Каргинов (отставание от победителя - 9 минут 23 секунды). Экипаж Алексея Вишневского стал в субботу четвертым (+10:15). Следом за ним финишировали еще два КАМАЗа: Айрат Мардеев (+17:00) и Сергей Куприянов (+23:56).

Восьмое время показал экипаж Александра Василевского (+30:25), который вышел на старт "Шелкового пути" с дефорсированным двигателем (мощность уменьшили до 750 л.с.). За МАЗом №307 гонку в субботу закончили Терухито Сугавара на Hino (+46:23), Егор Шкляев на "Садко Next" (+1:32:30) и трехкратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев на капотном КАМАЗе (+1:37:18), у которого по ходу гонки возникли неожиданные проблемы с компрессором воздушной системы.

Дебютант международных соревнований Виталий Мурылёв, пилотирующий на "Шелковом пути" МАЗ №316 на первой контрольной точке (118-й км) был 11-м с отставанием от лидера 14 минут 38 секунд. До финиша добрался 12-м с гандикапом 2 часа 54 минуты 47 секунд. Какие трудности возникли у четвертого экипажа "МАЗ-СПОРТавто" - узнаем позже…
ABW.by
11:12 22/07/2018






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