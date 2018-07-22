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Неймар ответил на упреки в симуляции. Похоже, это манифест

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар выдал программную речь о собственном стиле игры, фолах и симуляциях.

«Я знаю о шутках в мой адрес, но и сам отношусь к ним с юмором. Мой футбол построен на дриблинге, на борьбе с оппонентами. Я не могу остановиться перед соперником и сказать: дорогой, прости, но я хочу забить. Чтобы оказаться у него за спиной, я должен обыграть его. А он не должен позволить мне этого – возможно, через фол. Часто я оказываюсь легче и быстрее соперников – и они валят меня. Но для того и нужен судья.

Думаете, я хочу постоянно лежать после фолов? Нет, это больно! После матчей я по 4-5 часов держу лед на ушибленных местах. Это сложно. Но если у вас нет подобного опыта, то вы никогда не поймете меня».

• В пяти матчах ЧМ Неймар пролежал на газоне почти 15 минут.

• На ЧМ-2018 Неймар заработал 26 фолов – это второй результат после Эдена Азара (27). Но у бельгийца на два матча больше, так что по соотношению «игровое время/фолы» Неймар впереди.

• В пяти матчах ЧМ Неймар совершил 22 удачных обводки, 17 попыток были неудачными.

• Среди участников ЧМ, проведших хотя бы три матча, Неймар на 6-м месте по среднему количеству успешных обводок: 4,4 за игру. У Мбаппе – 4,6, нигерийца Этебо – 5,3, Месси и Иско – по 5,8, Эдена Азара – 6,7.

• И еще характерный показатель ЧМ-2018: по среднему числу метров, на который игрок продвигал мяч на дриблинге в быстрых атаках, завершившихся в чужой штрафной, Неймар уступил только Азару. Гуру Лукомский формулирует емче: по сути, это важность обводок игрока для контратак своей команды.

Tribuna
09:35 22/07/2018






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