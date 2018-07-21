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Алиев: «Шпилевский просто нашел повод. Был бы я на месте Артема, дал бы тренеру в морду»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал уход своего бывшего одноклубника Артема Милевского из брестского «Динамо».

– Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

- То есть вопрос не в нарушении режима?

– Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

- А что бы вы сделали?

– Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал.

- А что именно он сказал?

– Я не могу рассказывать. Если Артем захочет, он сам расскажет. Я его полностью поддерживаю. Он в хорошем настроении.

- Артем Милевский будет продолжать карьеру? Где он себя видит?

– Да. Я не знаю конкретно. У него есть менеджер и он будет заниматься этим вопросом. Я думаю, что Артем долго без работы сидеть не будет, – цитирует Алиева «Сегодня».


14:00 21/07/2018






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