– Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.





- То есть вопрос не в нарушении режима?





– Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.





- А что бы вы сделали?





– Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал.





- А что именно он сказал?





– Я не могу рассказывать. Если Артем захочет, он сам расскажет. Я его полностью поддерживаю. Он в хорошем настроении.





- Артем Милевский будет продолжать карьеру? Где он себя видит?





– Да. Я не знаю конкретно. У него есть менеджер и он будет заниматься этим вопросом. Я думаю, что Артем долго без работы сидеть не будет, – цитирует Алиева «Сегодня».



