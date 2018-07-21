- Как в команде отреагировали на поступок Виды и Вукоевича с их видео с чемпионата мира, когда после победы над Россией он кричали «Слава Украине»?





– Вукоевич работает у нас в клубе в селекции и ему не обязательно находиться в Киеве. У него сейчас также заслуженный отпуск, но у него больше возможностей совмещения отдыха и прямых обязанностей в клубе.





А что касается их видео и «Слава Украине»… Можно было сказать: «Вива, Испании», «Вперед, Беларусь». Ничего страшного нет. Они выразили свое отношение и я их полностью поддерживаю. Только кому это было выгодно перевести в политическое русло? Ничего криминального они не сделали, – сказал Хацкевич в интервью официальному сайту киевского «Динамо».





Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2018 в интернете появилось видео, на котором Вида вместе с членом делегации хорватской команды Огненом Вукоевичем обращаются к своим друзьям из Украины. Вида при этом скандирует «слава Украине!»





Руководство Хорватского футбольного союза позднее сообщило о своем решении исключить Огнена из состава делегации. Вида избежал наказания, отделавшись предупреждением от ФИФА.





Позже в социальных сетях распространилось еще одно видео, на котором Вида повторяет фразу «слава Украине!»



