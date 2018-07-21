Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Александр Хацкевич: «Полностью поддерживаю Виду и Вукоевича. Можно было сказать: «Вива, Испании», «Вперед, Беларусь»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что поддерживает хорватов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, пишет by.tribuna.com

- Как в команде отреагировали на поступок Виды и Вукоевича с их видео с чемпионата мира, когда после победы над Россией он кричали «Слава Украине»?

– Вукоевич работает у нас в клубе в селекции и ему не обязательно находиться в Киеве. У него сейчас также заслуженный отпуск, но у него больше возможностей совмещения отдыха и прямых обязанностей в клубе.

А что касается их видео и «Слава Украине»… Можно было сказать: «Вива, Испании», «Вперед, Беларусь». Ничего страшного нет. Они выразили свое отношение и я их полностью поддерживаю. Только кому это было выгодно перевести в политическое русло? Ничего криминального они не сделали, – сказал Хацкевич в интервью официальному сайту киевского «Динамо».

Напомним, после матча 1/4 финала ЧМ-2018 в интернете появилось видео, на котором Вида вместе с членом делегации хорватской команды Огненом Вукоевичем обращаются к своим друзьям из Украины. Вида при этом скандирует «слава Украине!»

Руководство Хорватского футбольного союза позднее сообщило о своем решении исключить Огнена из состава делегации. Вида избежал наказания, отделавшись предупреждением от ФИФА.

Позже в социальных сетях распространилось еще одно видео, на котором Вида повторяет фразу «слава Украине!»


13:20 21/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё