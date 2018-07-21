Зажигалочки. Дарья Домрачева и Надежда Скардино, которых вы не знали

Они пришли в белорусскую сборную почти одновременно и рука об руку прошли долгий путь к спортивной вершине. Сусанна Мовсесова в те годы, когда Дарья Домрачева и Надежда Скардино только начинали выступать за нашу страну, была тренером-методистом Белорусской федерации биатлона, потом — начальником национальной команды, пишет sb.by. Вместе со спортсменками она выезжала на многие соревнования. После того, как биатлонистки завершили карьеру, Сусанна согласилась покопаться в архивах и вспомнить самые яркие моменты совместных выездов.





Фото из личного архива Сусанны Мовсесовой





Это снимок с юниорского чемпионата мира 2006 года в американском Преск-Айле. Один из первых и самых запомнившихся наших совместных выездов. Делегация была маленькая — всего три тренера и семь спортсменов: из девчонок — Даша Домрачева, Надя Скардино, Оля Алифировец и Света Комендантова, из ребят — Юра Лядов, Женя Абраменко и Игорь Табола.

Даша с Надей незадолго до этого перешли в белорусскую сборную. Помню, увидела Надины документы и говорю, мол, фамилия странная, нерусская какая-то. Тренеры тогда ответили: “Конечно, не русская, а итальянская”. Я попросила фотографию. Смотрю на глаза Надины, на короткую стрижку и кучерявые волосы и говорю: “Так она не похожа на итальянку” — “В смысле не похожа? Вылитая! Чисто итальянские черты лица!” Таким было наше заочное знакомство. А узнали мы друг друга, по сути, на том самом чемпионате мира в США.





Это был долгий выезд. Сначала двухнедельные сборы, потом еще примерно столько же соревнования. На время сборов мы снимали два деревянных домика. Один для девочек, второй — для мальчиков. Между ними расстояние было метров 100—120 — бегали друг к другу в гости. Но как мы туда добирались! Прилетели в Бостон и узнали, что до Преск-Айла 400 миль — почти 650 километров. Взяли машины напрокат. Обычно во время переездов включали радио, а тут вроде волну не поймали — не помню. Мне дали диск группы “Братья Грим”. Включили его, и он играл у нас целый месяц! Расстояния были большие, особенно когда на время соревнований мы переехали в гостиницу, окна которой, к слову, выходили на кладбище. От нее до стадиона — около 20 километров. Каждый день ездили на тренировки и обратно, иногда по несколько раз. Недели через полторы мы уже знали эти песни наизусть. И сейчас их помним.





В той поездке я узнала, что все девчонки отлично готовят. Тренер, с которым мы ездили в США, переживал, что девочки поправятся. Он же покупал нам продукты, готовили мы сами. Девчонки просили купить им шоколадку или печенье, а он ни в какую, и хоть ты тресни. Мы попытались схитрить. Договорились, что я попрошу шоколадку. Когда пришли в магазин, говорю тренеру: “Понимаю, что они спортсменки, но мне-то можно”. И знаете, что в ответ? “Ты и без шоколадки хорошо выглядишь!” Но в итоге мы перехитрили его. Девчонки сказали, мол, им чай нужно пить, кашу есть... Попросили купить мед и овсянку. Тренер купил “комплектующие”, и наши биатлонистки стали печь свойское овсяное печенье!





По вечерам мы ходили друг к другу в гости, слушали музыку, разговаривали. Иногда выезжали в магазины, если на следующий день был выходной. Когда девчонки говорили о том, что надо привезти какие-то сувениры родным, Надя всегда бралась за голову — у нее же шесть братьев и сестер.





Еще в свободное время лепили снеговиков. Наверное, в каждом месте, где останавливаются, девчонки что-то лепят. Преск-Айл не стал исключением. Даже не знаю, откуда они взяли эти бант и морковку. А еще все девчонки любят танцевать, они настоящие зажигалочки. При этом танцы всегда были для того, чтобы выплеснуть энергию.





На том чемпионате мира все девчонки безбожно мазали. Когда стояла в разминочной зоне, слышала, как они обсуждали: “Да я мотала четыре круга!” — “Какие четыре, я все шесть и заняла такое-то место”. Вот и Даша Домрачева с Магдаленой Нойнер стреляли тогда... быстро. Даша с шестью промахами стала третьей в гонке преследования, а выиграла ее Нойнер с двумя промахами.





Вообще “косяки” у многих бывают. Все, наверное, помнят, как Даша стойку с лежкой перепутала... Был смешной случай и с Надей. Несколько лет назад она была рекордсменкой — провела самую большую серию без промахов. Мы тогда как раз жили вместе. Приехали в Антхольц. Надя очень радовалась достижению, очень много говорила на тему стрельбы, что-то вроде: “Обалдеть, столько выстрелов!” А на следующий день была эстафета. Началась гонка, Надя, как всегда, на первом этапе бежала. И тут начинает мазать — то ли два, то ли три штрафных круга заработала. Мотает их и смеется — “сглазила”, а мы понять не можем, как так. И тут буквально за две минуты на стадион опускается такой туман, что на расстоянии полуметра ничего не видно. Гонку, естественно, остановили. Идут мне навстречу российские тренеры Ростовцев с Пихлером и спрашивают: “А кто это у вас круги мотал? Скардино?! Да ты что, я думал, перепутал!” Мы тогда очень долго смеялись над этой ситуацией.









Победы в команде всегда отмечали. В молодежном спорте все было намного проще. Поздравили за ужином, съели торт, поговорили и пошли спать. А когда девчонки повзрослели и стали завоевывать медали на этапах Кубка мира, появилась традиция дарить тренерам сувениры из того места, где проходили соревнования, в знак благодарности. Причем важна была именно принадлежность вещи к месту, поэтому обычно — майки и свитшоты с соревнований и тому подобное. Для меня, наверное, один из самых памятных подарков — первая майка, которую подарила Даша. Я по сути была специалистом, а не тренером, поэтому было неожиданно и очень приятно. А вообще девчонки всегда с большим уважением относились ко всем тренерам и специалистам, которые с ними работали.









А это снимок с еще одного выезда в США — в 2011 году на этап Кубка мира в Форт-Кенте. Тогда у нас тоже была небольшая делегация, и я стояла в зоне старта-финиша. Вокруг стадион, стрельбище, и тут что-то невероятное начало твориться: люди кричат, аплодируют. Посмотрела по сторонам и ничего не поняла: по разминочной территории идет высоченный афроамериканец, и все подбегают к нему фотографироваться. Надя как раз подошла ко мне переодеваться, и тут подлетает Даша: “Побежали фотографироваться! Чего ты стоишь? Это же Скотти Пиппен!” А я понятия не имею, кто это. Уже потом объяснили, что звезда НБА, двукратный олимпийский чемпион. А вообще из всех видов спорта девчонки всегда больше всего следили за лыжными гонками. Они начинали с этого вида спорта, поэтому были в курсе событий. Вот как сейчас мужчины смотрят чемпионат мира по футболу, так они смотрели этапы Кубка мира по лыжным гонкам.









Изменились девчонки за эти 12 лет? Они просто повзрослели, стали более ответственными. Характеры у них не поменялись, но они стали более осторожными в словах и действиях — все-таки и ситуация вокруг них изменилась. У Даши уже семья, ребенок, Надя всегда хотела большую семью. Все мы повзрослели. Со временем уходит это “Эгей!”... Но потанцевать наши биатлонистки и сейчас не против!







