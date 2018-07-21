Александра Герасименя вернется в большую воду
Трехкратная медалистка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя готовится к рождению ребенка. Однако в беседе с корреспондентом "ПБ" Сергеем Щурко спортсменка сообщила, что после счастливого события настроена вернуться в большой спорт.
"Сейчас мы можем планировать что угодно. Но когда появится ребенок, возможно, он внесет вполне понятные коррективы в любые стратегические планы. Однако сегодня я настроена, чтобы вернуться.
Я никогда не переставала мечтать об олимпийском золоте. И если появится возможность выступить в Токио, то, конечно, приложу к этому все силы. Хотя бы для того, чтобы не корить себя потом тем, что не воспользовалась шансом. Я попробую войти в форму", сообщает pressball.by
12:05 21/07/2018
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