Спортсмены будут компенсировать свою подготовку

Случаи, когда спортсмены должны вернуть средства, потраченные на спортивную подготовку, определяются законом "О физической культуре и спорте". Это систематический отказ от участия в официальных спортивных мероприятиях (за исключением ухудшения здоровья), выступление за национальные и (или) сборные команды других государств, отказ от гражданско-правового договора о спортивной подготовке или трудового договора.





Деньги должен компенсировать или сам спортсмен, или его законный представитель из той спортивной организации, в которой спортсмен проходил подготовку.





Размеры компенсации определяются из расчета базовой величины на дату расторжения договора или письменного отказа от его заключения. Например, мастер спорта Беларуси международного класса должен компенсировать 400 базовых величин (сейчас базовая величина — 24,5 рубля), кандидат в мастера спорта в игровых видах спорта, мастер спорта в других видах спорта — 350 базовых величин. Если у спортсмена нет спортивного звания или спортивного разряда, компенсация составляет 100 базовых величин. 75% возвращенных средств пойдет в доход соответствующих бюджетов, остальная часть средств после уплаты налогов и сборов будет использоваться спортивной организацией на подготовку спортивного резерва.







