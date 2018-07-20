Павел Воробей — лучший хоккеист Беларуси сезона-2017/18
По завершении хоккейного сезона-2017/18, следуя многолетней традиции, “Прессбол” провел опрос по определению лучшего игрока страны. 167 респондентам предлагалось назвать трех, по их мнению, лучших хоккеистов Беларуси (включая тех, кто выступал за зарубежные клубы).
Подсчет голосов проводился по обычной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. В ходе опроса участниками были названы фамилии 57 хоккеистов (4 вратарей, 16 защитников и 37 нападающих), представлявших 24 команды. Наибольшую сумму баллов в итоге набрал защитник пекинского “Куньлунь Ред Стар” и сборной Беларуси Павел Воробей.
Воробей набрал 196 (41 первое место, 28 вторых и 17 третьих). Вторым к символическому финишу пришел форвард и капитан минского “Динамо” Александр Павлович — 156 (36, 14, 20). Третьим стал еще один минский динамовец, нападающий Егор Шарангович — 118 (13, 31, 17).
Вслед за защитником “Куньлуня” и динамовским дуэтом расположились:
Ник Бэйлен (“Трактор”) — 73 очка, Максим Сушко (“Оуэн Саунд”) — 64, Виталий Трус (“Неман”) — 40, Владимир Денисов (“Динамо” Мн / “СайПА”) — 35, Андрей Степанов (“Динамо” Мн) — 31, Евгений Лисовец (“Динамо” Мн) — 26, Максим Парфеевец (“Юность” / “Динамо” Мн) — 18, Андрей Стась (“Авангард”) — 16, Александр Китаров, Евгений Ковыршин (оба — “Динамо” Мн) — по 15, Вячеслав Андрющенко (“Сокол” Крс), Михаил Карнаухов (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл) — по 13, Михаил Стефанович (“Неман”) — 12, Сергей Костицын (“Торпедо”), Николай Стасенко (“Северсталь”) — по 10, Иван Кульбаков (“Кливленд” / “Куод-Сити”), Александр Матерухин (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл / “Шахтер”), Павел Развадовский (“Юность”), Иван Рыбчик (“Земгале”), Кристиан Хенкель (“Динамо” Мн) — по 9, Артем Кислый (“Неман”) — 8, Артем Демков (“Шахтер”), Александр Когалев (“Юность” / “Динамо” Мн) — по 7, Андрей Костицын (“Куньлунь”), Джефф Платт (ЦСКА) — по 6, Сергей Малявко (“Неман”) — 5, Кирилл Готовец (“Манитоба”), Виктор Туркин (“Юность”) — по 4, Виктор Андрущенко, Роман Достанко (оба — “Шахтер”), Роман Граборенко (“Нефтехимик” / “Куньлунь”), Андрей Коршунов (“Неман”) — по 3, Артур Гаврус, Дмитрий Знахаренко (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл), Сергей Дрозд (“Динамо” Мн), Егор Иванов, Дмитрий Мильчаков (оба — “Юность”), Владислав Еременко (“Калгари Хитмэн”), Илья Казьянин (U-18 / “Могилев”), Никита Комаров (“Динамо” М), Вячеслав Лисичкин (“Неман”) — по 2, Александр Жидких, Александр Малявко, Никита Ремезов (все — “Неман”), Владимир Алистров (U-17/U-18), Даниил Бокун (“Шахтер”), Дмитрий Буйницкий (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл), Руслан Журня (“Динамо” Мл), Никита Устиненко (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл / “Шахтер”), Иван Коташенко (“Могилев”), Александр Кулаков (“Динамо” Мн / “Шахтер”), Шарль Лингле (“Динамо” Мн), Игорь Ревенко (“Гомель”), Степан Фальковский (“Онтарио”) — по 1.
22:37 20/07/2018
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