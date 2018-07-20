Павел Воробей — лучший хоккеист Беларуси сезона-2017/18

Подсчет голосов проводился по обычной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. В ходе опроса участниками были названы фамилии 57 хоккеистов (4 вратарей, 16 защитников и 37 нападающих), представлявших 24 команды. Наибольшую сумму баллов в итоге набрал защитник пекинского “Куньлунь Ред Стар” и сборной Беларуси Павел Воробей.





Воробей набрал 196 (41 первое место, 28 вторых и 17 третьих). Вторым к символическому финишу пришел форвард и капитан минского “Динамо” Александр Павлович — 156 (36, 14, 20). Третьим стал еще один минский динамовец, нападающий Егор Шарангович — 118 (13, 31, 17).









Вслед за защитником “Куньлуня” и динамовским дуэтом расположились:

Ник Бэйлен (“Трактор”) — 73 очка, Максим Сушко (“Оуэн Саунд”) — 64, Виталий Трус (“Неман”) — 40, Владимир Денисов (“Динамо” Мн / “СайПА”) — 35, Андрей Степанов (“Динамо” Мн) — 31, Евгений Лисовец (“Динамо” Мн) — 26, Максим Парфеевец (“Юность” / “Динамо” Мн) — 18, Андрей Стась (“Авангард”) — 16, Александр Китаров, Евгений Ковыршин (оба — “Динамо” Мн) — по 15, Вячеслав Андрющенко (“Сокол” Крс), Михаил Карнаухов (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл) — по 13, Михаил Стефанович (“Неман”) — 12, Сергей Костицын (“Торпедо”), Николай Стасенко (“Северсталь”) — по 10, Иван Кульбаков (“Кливленд” / “Куод-Сити”), Александр Матерухин (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл / “Шахтер”), Павел Развадовский (“Юность”), Иван Рыбчик (“Земгале”), Кристиан Хенкель (“Динамо” Мн) — по 9, Артем Кислый (“Неман”) — 8, Артем Демков (“Шахтер”), Александр Когалев (“Юность” / “Динамо” Мн) — по 7, Андрей Костицын (“Куньлунь”), Джефф Платт (ЦСКА) — по 6, Сергей Малявко (“Неман”) — 5, Кирилл Готовец (“Манитоба”), Виктор Туркин (“Юность”) — по 4, Виктор Андрущенко, Роман Достанко (оба — “Шахтер”), Роман Граборенко (“Нефтехимик” / “Куньлунь”), Андрей Коршунов (“Неман”) — по 3, Артур Гаврус, Дмитрий Знахаренко (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл), Сергей Дрозд (“Динамо” Мн), Егор Иванов, Дмитрий Мильчаков (оба — “Юность”), Владислав Еременко (“Калгари Хитмэн”), Илья Казьянин (U-18 / “Могилев”), Никита Комаров (“Динамо” М), Вячеслав Лисичкин (“Неман”) — по 2, Александр Жидких, Александр Малявко, Никита Ремезов (все — “Неман”), Владимир Алистров (U-17/U-18), Даниил Бокун (“Шахтер”), Дмитрий Буйницкий (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл), Руслан Журня (“Динамо” Мл), Никита Устиненко (“Динамо” Мн / “Динамо” Мл / “Шахтер”), Иван Коташенко (“Могилев”), Александр Кулаков (“Динамо” Мн / “Шахтер”), Шарль Лингле (“Динамо” Мн), Игорь Ревенко (“Гомель”), Степан Фальковский (“Онтарио”) — по 1.



