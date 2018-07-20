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Бойцовский клуб, вырастивший Гуркова, краудфандит на новое помещение

Спортивный клуб «Патриот» вырастил много беларуских звезд, сверкающих на мировом ринге. Среди них Виталь Гурков, Петр Романкевич, Денис Гончеронок, Мария Валент и Диана Емельянова. И несмотря на то, что клуб готовит спортсменов для национальных команд по муай-тай и кикбоксингу, он ютится в маленьком подвале на Волгоградской. Да, чемпионы выходили и оттуда, но настало время переезжать. Там банально неудобно тренироваться большому количеству людей, поэтому тренеры не могут проводить групповые занятия.