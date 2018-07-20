Бойцовский клуб, вырастивший Гуркова, краудфандит на новое помещение
Спортивный клуб «Патриот» вырастил много беларуских звезд, сверкающих на мировом ринге. Среди них Виталь Гурков, Петр Романкевич, Денис Гончеронок, Мария Валент и Диана Емельянова. И несмотря на то, что клуб готовит спортсменов для национальных команд по муай-тай и кикбоксингу, он ютится в маленьком подвале на Волгоградской. Да, чемпионы выходили и оттуда, но настало время переезжать. Там банально неудобно тренироваться большому количеству людей, поэтому тренеры не могут проводить групповые занятия.
В итоге клуб решил переехать в Кунцевщину. В новом зале идет ремонт, но пока что средств на его завершение не хватает, поэтому было принято решение краудфандить деньги на Талаке. Даже пять рублей — это важно. У детей должно быть место, где можно выплеснуть адреналин и научиться постоять за себя. В новый зал можно будет приходить всей семьей — места будет хватать. В конце концов, спорт — особенно единоборства — это воспитание воли, силы, мотивации и ответственности. Тайский бокс скоро должен стать Олимпийской дисциплиной. Возможно, тогда о воспитании беларуских бойцов будет думать государство, но пока — это инициатива обычных людей, которым сейчас нужна помощь.
После ремонта «Патриот» начнет свой социальный проект. Его цель — вовлечение школьников в спорт. Это будет больше, чем просто тренерская спортивная работа — это попытка сделать самую драгоценную часть Беларуси, детей, лучше. «Мы хотим зажечь школьников на то, чтобы они не боялись мечтать, ставить цели, пытаться, ошибаться, падать и взлетать не только в спорте», — рассказали в клубе. В общем, если Вы давно мечтали об автографе беларуских чемпионов и хотите увековечить свое имя в спорте — идите на Талаку.
Источник: kyky.org
22:14 20/07/2018
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