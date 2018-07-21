Бронзового призёра ОИ в Сочи зарезали из-за автомобильных зеркал
25-летний бронзовый призёр Олимпиады в Сочи, чемпион Казахстана по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алма-Ате.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана сообщили РБК, что Денис Тен скончался в четверг, 19 июля, в 15:00.
Спортсмен потерял три литра крови, когда его ранил ножом злоумышленник, который пытался снять зеркала с его автомобиля. По некоторым данным, в нападении на Тена участвовали несколько человек. Подозреваемые разыскиваются.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Денис Тен завоевал бронзовую медаль, принеся Казахстану первую олимпийскую награду за всю историю страны, сообщает sobesednik.ru
09:18 21/07/2018
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