Бронзового призёра ОИ в Сочи зарезали из-за автомобильных зеркал

В пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана сообщили РБК, что Денис Тен скончался в четверг, 19 июля, в 15:00.





Спортсмен потерял три литра крови, когда его ранил ножом злоумышленник, который пытался снять зеркала с его автомобиля. По некоторым данным, в нападении на Тена участвовали несколько человек. Подозреваемые разыскиваются.







