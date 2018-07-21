Никола Калинич не принял серебряную медаль ЧМ-2018 по футболу

— Спасибо, но я не играл в России, — сказал Калинич. Ранее тренер сборной Хорватии Златко Далич и игроки команды приняли решение вручить форварду медаль, несмотря на то, что футболист был отправлен домой после первого матча ЧМ-2018.





Никола Калинич. Фото: Reuters

Калинич принял участие в отборочном турнире ЧМ-2018 и считался основным форвардом команды, однако в матче первого тура финального турнира против Нигерии остался в запасе. Далич хотел выпустить его на замену за несколько минут до конца встречи, однако Калинич отказался выходить на поле.





После этого Далич объявил на специальной пресс-конференции, что Калинич не готов выступать на чемпионате мира и будет отправлен домой. До конца первенства в заявке сборной Хорватии было только 22 игрока вместо 23 возможных. На чемпионате Калинич так ни одного матча и не провел, пишет sport.tut.by

Сборная Хорватии добилась на ЧМ-2018 лучшего результата в своей истории. Хорваты выиграли все три матча в группе, а затем дошли до финала. В 1/8 и ¼ финала они выиграли по пенальти у Дании и России соответственно, в полуфинале в дополнительное время переиграли Англию. В финале хорватская сборная уступила Франции со счетом 2:4. До того хорватам только раз удавалось выйти в плей-офф чемпионата мира — в 1998 году они дошли до полуфинала.









Калинич был одним из основных форвардов сборной Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2018. В группе он забил три гола, а затем отличился и в первом стыковом матче за выход на ЧМ против Греции.















