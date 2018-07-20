МОК готов принять Россию обратно
Международный олимпийский комитет (МОК) готов принять Россию обратно и поддержать все реформы, которые проводятся в российском спорте, заявил глава МОК Томас Бах.
"Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", - сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне, передает РИА Новости.
16:52 20/07/2018
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