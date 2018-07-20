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МОК готов принять Россию обратно

Международный олимпийский комитет (МОК) готов принять Россию обратно и поддержать все реформы, которые проводятся в российском спорте, заявил глава МОК Томас Бах.

"Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", - сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне, передает РИА Новости.

16:52 20/07/2018






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