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Самый дорогой вратарь в истории: "Ливерпуль" заплатил за бразильца Алиссона €62,5 млн

В пятилетнем контракте бразильца Алиссона с "Ливерпулем" прописаны бонусы, которые могут добавить к его стоимости еще €10 млн.

Вратарь итальянской "Ромы" Алиссон перешел в английский "Ливерпуль". Об этом 20 июля сообщает пресс-служба мерсисайдцев. Бразилец подписал контракт с "Ливерпулем" 19 июля.  

"Это большой шаг для меня – быть частью этого клуба и этой семьи", – подчеркнул Алиссон. 

"Ливерпуль" заплатил римскому клубу €62,5 млн (1,9 млрд грн), что сделало Алиссона самым дорогим вратарем в истории. Кроме того, в пятилетнем контракте прописаны бонусы, зависящие от выступления команды и самого игрока, которые могут добавить к стоимости бразильца еще €10 млн. 


Предыдущий рекорд – трансфер итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году. Тогда туринцы заплатили за игрока 30 млрд лир. Forbes отмечает, что, с учетом инфляции, сумма трансфера составила €52,8 млн. 

По итогам сезона-2017/18 Алиссон вошел в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА, пишет gordonua.com

13:44 20/07/2018






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