



"Это большой шаг для меня – быть частью этого клуба и этой семьи", – подчеркнул Алиссон.





"Ливерпуль" заплатил римскому клубу €62,5 млн (1,9 млрд грн), что сделало Алиссона самым дорогим вратарем в истории. Кроме того, в пятилетнем контракте прописаны бонусы, зависящие от выступления команды и самого игрока, которые могут добавить к стоимости бразильца еще €10 млн.









Предыдущий рекорд – трансфер итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году. Тогда туринцы заплатили за игрока 30 млрд лир. Forbes отмечает, что, с учетом инфляции, сумма трансфера составила €52,8 млн.





По итогам сезона-2017/18 Алиссон вошел в символическую сборную Лиги чемпионов УЕФА, пишет gordonua.com

Вратарь итальянской "Ромы" Алиссон перешел в английский "Ливерпуль". Об этом 20 июля сообщает пресс-служба мерсисайдцев. Бразилец подписал контракт с "Ливерпулем" 19 июля.