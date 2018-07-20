Как сообщается, здание представляет собой особняк в жилой зоне Минска, стоимость которого оценивается в 20 млн долларов и который будет обслуживать персонал в количестве 11 человек.





В доме имеются семь комнат, все современные удобства, бассейны с подогревом как внутри, так и снаружи, а также семь объектов искусства.









Кроме того, здесь есть много зеленого пространства, а рядом – аэропорт для использования частного самолета, который ежедневно будет доставлять Диего в Брест.

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Вдобавок к самолету и двум автомобилям, доставленным из Дубая – BMW с кузовом купе и Rolls Royce Phantom, Марадоне подарили военный внедорожник Hunta Overcomer, пишет belmir.by







