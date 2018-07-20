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Особняк за $20 млн с прислугой в 11 человек. Стало известно, где Марадона будет жить в Беларуси

Крупнейшая аргентинская газета Clarín рассказала, что Марадоне уже нашли дом в Беларуси, в котором он будет жить вместе со своей подругой Росио Оливой.

Особняк за $20 млн с прислугой в 11 человек. Стало известно, где Марадона будет жить в Беларуси
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Как сообщается, здание представляет собой особняк в жилой зоне Минска, стоимость которого оценивается в 20 млн долларов и который будет обслуживать персонал в количестве 11 человек.

В доме имеются семь комнат, все современные удобства, бассейны с подогревом как внутри, так и снаружи, а также семь объектов искусства.


Кроме того, здесь есть много зеленого пространства, а рядом – аэропорт для использования частного самолета, который ежедневно будет доставлять Диего в Брест.
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Вдобавок к самолету и двум автомобилям, доставленным из Дубая – BMW с кузовом купе и Rolls Royce Phantom, Марадоне подарили военный внедорожник Hunta Overcomer, пишет belmir.by



11:46 20/07/2018






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