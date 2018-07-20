Милевский об уходе из "Динамо": Удачи вам всем, мужики!
Форвард Артем Милевский после расставания с брестским «Динамо» обратился к болельщикам и полузащитнику Павлу Савицкому.
«Сава! Рад тебе всегда, как и всему Бресту! Ведь «Миля, Миля» это незабываемо. Удачи вам всем, мужики, «Брестский» навсегда. Всем здоровья и добра. Спасибо всем!» – написал Милевский в инстаграме.
Напомним, накануне утром появилось сообщение о том, что Милевский, Гаврилович и Савицкий покидают брестское «Динамо». Через несколько часов пресс-атташе команды Ольга Хижинкова подтвердила эту информацию.
О причинах расставания с игроками основного состава не сообщается. Гаврилович был капитаном команды, пишет tribuna.com
11:02 20/07/2018
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