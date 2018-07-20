Солигорск поставил валлийцев на место

Что интересно, валлийская команда ехала в Солигорск практически уверенной в том, что успешно завершат повторный матч, пишет tribuna.com





Вот пару примеров. Хавбек Джей Оуэн признавался, что «горняки» вообще ничем не удивили на фоне ХИКа, который буквально разнес «Конназ» в прошлом году. Его одноклубник Каллум Моррис говорил, что будет смешно, если его клуб вообще не забьет в ответке.





Тренер Энди Моррисон тоже не стал отмалчиваться: «Если мы сыграем так же хорошо, как в прошлом матче, то нет причин, которые помешают нам обыграть «Шахтер».





Но ничего хорошего игра валлийскому клубу не принесла. На 24 минуте Элис Бакай с пенальти счет открыл. Он, кстати, забивал и в первом матче.









А на 82-й Максим Бордачев удвоил хозяйский перевес.









2:0 – дальше идет «Шахтер». В следующем раунде парни Сергея Ташуева сыграют с польским «Лехом».









Но коуч «Конназ» поражения не признал. Во всем он обвинил судью матча Адмира Шеховича из Боснии и Герцеговины





–- Игра была тяжелой. «Шахтер» физически и тактически сильнее нас, но я не считаю, что результат закономерен, потому что пенальти не было,–сказал после игры Энди Моррисон.–Удаления так же не было, так как не было контакта. Рефери «убил» нас сегодня. Контакта не было, потому что когда игрок поднимается и у него нет на лице отметин, а перед этим он эмоционально выражал болевые ощущения как ребенок, то это ставит вопросы к судейству.