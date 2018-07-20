Клуб и Милевский расстались нормально. Ой ли?

Александр Панков говорит, что клуб и игрок расстались нормально.





В «Динамо» Милевский пришел летом 2017-го. За год форвард отыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 передач. В прошлом сезоне помог команде финишировать четвертой в чемпионате, а в этом завоевать Суперкубок и Кубок Беларуси.





О причинах расставания украинца с брестским клубом Tribuna.com поговорила с агентом нападающего Александром Панковым.





– Как прокомментируйте уход своего подопечного из «Динамо»?





– Ситуация простая. Артему было предложено расторгнуть контракт. С «Динамо» у нас были определенные договоренности, что если появятся нюансы или предложения, мы можем расстаться. К этому и пришли. А утром я прочитал про проблемы с дисциплиной. Это полный бред. Так можете и написать – полный бред. Подобные истории тянутся за Артемом со времен киевского «Динамо». И из какой бы команды он не уходил, будут разговоры о дисциплине. Постоянно говорят о каких-то скандалах. Но это полная ерунда и бред. Проблем с дисциплиной у моего подопечного не было. Это официальная позиция. Я заявляю. Никакой проблемы с дисциплиной ни у Милевского, ни у Гавриловича, ни у Савицкого не было. Просто меняется концепция. Новый главный тренер видит игру команды иначе. И в его видение Артем не вписывается. Поэтому и было принято решение разойтись. Руководство клуба озвучило свою позицию, я переговорил с Артемом и мы приняли это решение. Никаких проблем нет.





Артем профессионально выполнял свои обязанности. За год, проведенный в Бресте, он отдал много голевых передач. Это очень хороший результат. И у него будут очень хорошие предложения. Сегодня мы начинаем активно включаться даже не в поиск команды, а уже в стадию переговоров. Потому что еще две недели назад у меня по Артему была пара предложений. Будем работать. И в ближайшее время Артем будет в новой команде.





– Если все так, откуда информация про нарушение дисциплины?





– Все эти дисциплинарные штуки исходят от некачественных журналистов, которые хотят в очередной раз пропиариться на Артеме и создать определенную шумиху и бомбу. Ушел же не один Милевский. Ушел капитан команды и два лучших игрока в атаке. В чем проблема? С режимом? Вы же футбольный человек. Важные футболисты покинули клуб перед стартом в Лиге Европы и началом второго круга. Было бы нарушение режима, их бы оштрафовали и двигались дальше. А раз уходят, значит, футболисты по каким-то причинам оказались не нужны тренеру. Все четко.





Сегодня-завтра контракт будет расторгнут, и Милевский станет свободным агентом. Мы разошлись прекрасно и без претензий. Летом находить команду проще, чем зимой. Чемпионаты только начинаются.





У нас нет претензий к «Динамо». Мы очень благодарны клубу за тот год, что работали вместе. Это время прошло очень позитивно и классно для Артема. Он почувствовал себя дома, провел отличный отрезок карьеры. У него все отлично. Не надо искать черную кошку в черной комнате.





– Какие отношения сложились у Артема с Алексеем Шпилевским?





– Отличные. Первую неделю новый тренер очень много общался с Артемом. Он понимал, что это лидер команды, что это футболист, который делает результат. Между ними не было никаких конфликтов. Как и с другими тренерами, с которыми Милевский успел поработать в «Динамо». А все эти моменты и истории – домыслы, не имеющие под собой оснований.





– Неделю назад Шпилевский говорил, что видит в Милевском потенциал, а сейчас он не вписывается в его концепцию.





– Это вопрос не ко мне, а к тренеру. Я не знаю, с чего это было им сказано. Артему почти 34 года, а он хочет его раскрыть. Милевский – давно сложившийся футболист, со своим игровым стилем и почерком. Пусть тренер лучше молодых ребят попытается раскрыть, которых в «Динамо» очень много. Игроков надо раскрывать не в 33, а в 18-20 лет.





Для меня это интервью странное. Я не понимаю, к чему это было сказано. Но позиция тренера была такая, что под схему он не подходит.





– Как уход лидеров скажется на «Динамо»?





– Пришли же новые футболисты. У команды будет будущее. Она продолжит играть в атакующий футбол. Три-четыре игры при Шпилевском показали, что у «Динамо» хороший потенциал. Главное, сейчас правильно настроиться на ближайшие матчи с «Атромитосом» и «Лучом». Все увидят, как команда перестроится.





– Когда Артем переходил в «Динамо», он очень хотел перезапустить карьеру. Удалось?





– Артем сейчас в отличнейшей форме. Зимой он хорошо поработал на сборах. Не пропустил ни одной тренировки из-за травм и повреждений. Поэтому и в сезон вошел великолепно. Вспомните, кто сделал результат в Суперкубке? Пенальти заработал Милевский. А в финале Кубка он сперва забил сам, а потом здорово сыграл при третьем голе. На нем сфолили, он резко встал и отдал на Фамейе. Хотя мог при счете 2:2 против БАТЭ потянуть время, но он подскочил. Это опыт!





Такие моменты остаются в памяти болельщиков. Можно сказать, человек принес «Динамо» два титула. За полгода забил 5 голов и отдал 8 передач. А мог отдать 20, если бы те футболисты, которых он выводил на убойные позиции, реализовали свои моменты. Только в одной игре с «Шахтером» после его пасов трижды не забил Фамейе.





Артем – в очень хорошей форме. Он играет по 90 минут, и хочет дальше продолжать карьеру. Дай Бог, все будет хорошо, и мы очень быстро договоримся с командами, которые проявляют к нему интерес.





– Есть шанс, что Милевский может продолжить карьеру в Беларуси?





– Сейчас об этом говорить рано. Но если кто-то из Беларуси будет проявлять интерес, рассмотрим. Мы ко всем предложениям относимся с большим уважением. Остальное будет зависеть от руководителей белклубов, которые видели Артема в действии последний год. Мы рассматриваем все варианты. Пожалуй, наверное, только Украину не рассматриваем. Потому что там он будет играть только в киевском «Динамо».







