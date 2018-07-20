Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил 17 850 фунтов (почти 19,6 тысячи евро) чаевых работникам греческого отеля «Коста-Наварино».





Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.





Представитель «Ювентуса» попросил руководство гостиницы разделить сумму поровну между всеми работниками.





10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус». В Италии зарплата футболиста составит 30 миллионов евро в год.





Как посчитали журналисты, португалец будет получать один евро в секунду.





За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.





В октябре 2017-го Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей.





По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 93 миллиона долларов.



