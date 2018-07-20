20 тысяч евро чаевых оставил Роналду работникам греческого отеля «Коста-Наварино»
Роналду, приехавший в Грецию на переговоры с туринской командой, был сильно впечатлен сервисом на греческом курорте.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил 17 850 фунтов (почти 19,6 тысячи евро) чаевых работникам греческого отеля «Коста-Наварино».
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun.
Представитель «Ювентуса» попросил руководство гостиницы разделить сумму поровну между всеми работниками.
10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус». В Италии зарплата футболиста составит 30 миллионов евро в год.
Как посчитали журналисты, португалец будет получать один евро в секунду.
За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.
В октябре 2017-го Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей.
По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 93 миллиона долларов.
09:01 20/07/2018
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