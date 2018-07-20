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20-летний защитник «Куньлуня» Павел Воробей стал лучшим хоккеистом года в Беларуси

По завершении хоккейного сезона-2017/18, следуя многолетней традиции, «Прессбол» провел опрос по определению лучшего игрока страны.

Лучшим на этот раз стал 20-летний защитник «Куньлуня» Павел Воробей.

Павел Воробей. Фото: hcsalavat.ru

Воробей в составе китайского клуба КХЛ 12 (4+8) очков в 57 играх. За сборную на чемпионате мира он отметился 3 (2+1) баллами в 7 матчах.

В опросе 167 респондентам предлагалось назвать трех, по их мнению, лучших хоккеистов Беларуси (включая тех, кто выступал за зарубежные клубы). Подсчет голосов проводился по обычной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. В ходе опроса участниками были названы фамилии 57 хоккеистов (4 вратарей, 16 защитников и 37 нападающих), представлявших 24 команды.


Воробей набрал 196 (41 первое место, 28 вторых и 17 третьих) очков. Вторым к символическому финишу пришел форвард и капитан минского «Динамо» Александр Павлович — 156 (36, 14, 20). Третьим стал еще один минский динамовец, нападающий Егор Шарангович — 118 (13, 31, 17).


08:35 20/07/2018






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