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Минское "Динамо" и "Шахтер" вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

19 июля стал хорошим днем для двух белорусских футбольных клубов – минского «Динамо» и солигорского «Шахтера». Оба вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.


Ранее сообщалось, что минчане по сумме двух встреч одолели «Дерри Сити» из Ирландии. 

Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/football/601330.html
Далее на их пути –  «Дунайска Стреда» из Словакии.


 «Горняки» играли в Солигорске с ФК «Коннас-Ки» из Уэльса. Победа осталась за белорусами – 2:0. Забитыми мячами отметились Элис Бакай (пенальти) и Максим Бордачев. В первом матче на выезде «Шахтер» также одержал победу – 3:1.
В следующем квалификационном раунде подопечных Сергея Ташуева ждет встреча с польским «Лехом».


08:20 20/07/2018






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