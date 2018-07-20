Минское "Динамо" и "Шахтер" вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
19 июля стал хорошим днем для двух белорусских футбольных клубов – минского «Динамо» и солигорского «Шахтера». Оба вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что минчане по сумме двух встреч одолели «Дерри Сити» из Ирландии.
Далее на их пути – «Дунайска Стреда» из Словакии.
«Горняки» играли в Солигорске с ФК «Коннас-Ки» из Уэльса. Победа осталась за белорусами – 2:0. Забитыми мячами отметились Элис Бакай (пенальти) и Максим Бордачев. В первом матче на выезде «Шахтер» также одержал победу – 3:1.
В следующем квалификационном раунде подопечных Сергея Ташуева ждет встреча с польским «Лехом».
08:20 20/07/2018
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