



Ранее сообщалось, что минчане по сумме двух встреч одолели «Дерри Сити» из Ирландии.

Далее на их пути – «Дунайска Стреда» из Словакии.









«Горняки» играли в Солигорске с ФК «Коннас-Ки» из Уэльса. Победа осталась за белорусами – 2:0. Забитыми мячами отметились Элис Бакай (пенальти) и Максим Бордачев. В первом матче на выезде «Шахтер» также одержал победу – 3:1.

В следующем квалификационном раунде подопечных Сергея Ташуева ждет встреча с польским «Лехом».



