"Донбасс" примет участие в Кубке Беларуси по хоккею

Соревнования пройдут с 5 августа в двух независимых группах. В группу "А" вошли 8 команд: шесть сильнейших клубов прошлого сезона — "Неман" (Гродно), "Юность" (Минск), "Шахтер" (Солигорск), "Молодечно-2018" (бывшее "Динамо-Молодечно"), "Гомель", "Металлург" (Жлобин), молодежная сборная Беларуси и украинский клуб "Донбасс". Последний выступит на внеконкурсной основе, его домашней ареной будет "Бобруйск-Арена", передает "Еврорадио"





Участники этой группы проведут однокруговой турнир. Две лучшие команды 24 августа сыграют финальный матч.





В группу "Б" попали 7 команд — "Лида", "Химик" (Новополоцк), "Могилев", "Витебск", "Брест", юношеская сборная Беларуси и "Локомотив" (Орша). Последние две команды выступят вне конкурса. Участники группы "Б" не борются за главный приз Кубка Салея, их задача — выиграть путевку в сильнейшую восьмерку экстралиги на ближайший сезон.