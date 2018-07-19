«Динамо» (Минск) — «Дерри Сити» — 1:2

Этот поединок был первым официальным матчем на обновленном «Динамо». Увы, старт игры минчанам не удался. Уже на восьмой минуте Рой вышел один на один с Игнатовичем и открыл счет — 0:1.





Минчане сразу ринулись вперед и в середине первого тайма Сачивко забил ответный гол — 1:1.





Оставшаяся часть матча проходила с большим преимуществом «Динамо». Подопечные Сергея Гуренко создали множество голевых моментов, но реализация у «бело-синих» в этом поединке откровенно хромала.

Гости же отвечали контратаками, одна из которых на 75-й минуте завершилась голом Ронана Хейла — 1:2.

Минчане имели множество возможностей сравнять счет, но благополучно их транжирили, что чуть не обернулось трагедией. Уже в добавленное время Ронан Хейл пытался пробить через себя с семи метров, но не попал по мячу.





«Динамо»: Игнатович, Швецов, Яхая, Быков (к), Николич, Сарока (Ф.Иванов, 63), Соловей (Хващинский, 68), Жавнерчик, Сачивко, Бегунов, Гуренко (Остроух, 84).

«Дерри Сити»: Д. Дохерти (к), Сиборн, Макэнефф, Сплэйн, Макдонаг, Рори Хейл, Рой, Фиск (Б.Дохерти, 89), Пирс, Коул, Шилз (Ронан Хейл, 71).

