Минское "Динамо" проиграло "Дерри Сити", но вышло в следующий раунд Лиги Европы
Футболисты минского «Динамо» проиграли ирландскому клубу «Дерри Сити» в ответном матче первого квалификационно раунда со счетом 1:2, но прошли в следующий раунд благодаря гостевому выигрышу 2:0.
«Динамо» (Минск) — «Дерри Сити» — 1:2
Этот поединок был первым официальным матчем на обновленном «Динамо». Увы, старт игры минчанам не удался. Уже на восьмой минуте Рой вышел один на один с Игнатовичем и открыл счет — 0:1.
Минчане сразу ринулись вперед и в середине первого тайма Сачивко забил ответный гол — 1:1.
Оставшаяся часть матча проходила с большим преимуществом «Динамо». Подопечные Сергея Гуренко создали множество голевых моментов, но реализация у «бело-синих» в этом поединке откровенно хромала.
Гости же отвечали контратаками, одна из которых на 75-й минуте завершилась голом Ронана Хейла — 1:2.
Минчане имели множество возможностей сравнять счет, но благополучно их транжирили, что чуть не обернулось трагедией. Уже в добавленное время Ронан Хейл пытался пробить через себя с семи метров, но не попал по мячу.
«Динамо»: Игнатович, Швецов, Яхая, Быков (к), Николич, Сарока (Ф.Иванов, 63), Соловей (Хващинский, 68), Жавнерчик, Сачивко, Бегунов, Гуренко (Остроух, 84).
«Дерри Сити»: Д. Дохерти (к), Сиборн, Макэнефф, Сплэйн, Макдонаг, Рори Хейл, Рой, Фиск (Б.Дохерти, 89), Пирс, Коул, Шилз (Ронан Хейл, 71).
В следующем раунде «Динамо» сыграет с победителем пары «Динамо» (Грузия) — «Дунайска Стреда» (Словакия).
Источник: SPORT.TUT.BY
20:44 19/07/2018
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