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Сборную Беларуси по хоккею возглавил Андрей Сидоренко

Такое решение принял исполком ФХБ. Контракт со специалистом будет заключен сроком на один год с возможностью его продления.

Сезон 2017/18 Сидоренко работал в российском «Дизеле» (ВХЛ). Ранее возглавлял «Гомель» (2015-2017), «Дизель» (2013-2015), «Спартак» (2011-2013).

В сезоне 2007/08 возглавлял минское «Динамо». 

С 1993 по 1996 был главным тренером сборной Беларуси.


На последнем чемпионате мира сборную Беларуси возглавлял Дэйв Льюис, который был уволен по ходу чемпионата. У руля команды стал Сергей Пушков, передает tribuna.com

18:16 19/07/2018






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