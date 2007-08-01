Сборную Беларуси по хоккею возглавил Андрей Сидоренко
Такое решение принял исполком ФХБ. Контракт со специалистом будет заключен сроком на один год с возможностью его продления.
Сезон 2017/18 Сидоренко работал в российском «Дизеле» (ВХЛ). Ранее возглавлял «Гомель» (2015-2017), «Дизель» (2013-2015), «Спартак» (2011-2013).
В сезоне 2007/08 возглавлял минское «Динамо».
С 1993 по 1996 был главным тренером сборной Беларуси.
На последнем чемпионате мира сборную Беларуси возглавлял Дэйв Льюис, который был уволен по ходу чемпионата. У руля команды стал Сергей Пушков, передает tribuna.com
18:16 19/07/2018
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