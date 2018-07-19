По системе "гол + пас" у Савицкого 13 очков (9 + 4), у Милевского — 10 очков (3 + 7). Всего три игрока, которых выгоняет "Динамо-Брест", стали авторами 23 голов из 28, которые забили в этом году брестские динамовцы.





Как пишет Трибуна , в прошлом году накануне старта в еврокубках боссы «динамовцев» заметно перетасовали состав – из города над Бугом уехало семь футболистов. Похожая история повторяется и в нынешнем сезоне.





В среду наставник команды 30-летний Алексей Шпилевский в своем Instagram пообещал болельщикам, что на поле они будут видеть команду, которой станут гордиться. А уже в честверг стало известно, что клуб покидают лидеры коллектива плеймейкер Артем Милевский и капитан Алексей Гаврилович, а Павел Савицкий будет выставлен на трансфер.





Уход Милевского – это страшно?





Неделю назад Шпилевский говорил, что 33-летний форвард еще не до конца реализовывал свой потенциал, а уже в этот четверг Артем попрощался с партнерами по команде. Расставание с Милевским – серьезная потеря для брестчан. Весь атакующий креатив команды завязан на его мастерстве. Вспомните, как блекло смотрелся Брест в матче на «Борисов-Арене», который белорусский украинец пропускал из-за травмы.





Плеймейкер прекрасно видит поле и может вскрыть оборону всего одной разрезающей передачей. В среднем за матч он делал по семь ключевых пасов, четыре из них стабильно доходили до партнеров. Так ярко и эффективно в чемпионате Беларуси не играл никто.





Артем прекрасно чувствовал игру, работая на опыте: когда того требовала ситуация шел в обводку, а в необходимые моменты подставлялся под фолы. По игровым показателям к Миле, который в 14 матчах чемпионата набрал 3+7 очков по системе «гол+пас», не может быть никаких вопросов.





Кажется, они были к поведению за его пределами. В раздевалке Артем позволял себе слишком многое, нередко перегибая палку в общении с товарищами по команде. Спросите об этом Джоэля Фамейе, которому часто доставалось от Милевского прямо на поле.





В околофутбольной тусовке Бреста давно ходили разговоры, что такое поведение не очень нравилось боссам клуба, поэтому летом в «Динамо» перебрался Сергей Кривец. Сможет ли хавбек, который сыграл последний официальный матч три месяца назад, быстро заменить Милю? Ответ на этот вопрос знает только Алексей Шпилевский.





Теперь у команды совершенно новая линия защиты





В сезон «динамовцы» входили с тремя центральными защитниками Алексеем Гавриловичем, Андреем Лебедевым, Яннисом Каргасом. В первом круге они смотрелись неубедительно. Лебедев совершил шесть голевых ошибок, Гаврилович и Каргас – по три. На совести оборонцев – 12 из 17 пропущенных мячей в первой части чемпионата.





Сейчас в команде остался только Каргас, которого Шпилевский перевел в опорную зону. В центре полузащиты разрушитель смотрится неплохо, но все равно результативно косячит, как это случилось в игре с «Шахтером», когда брестчане в присутствии своего нового босса - Марадоны - проиграли 3:1.





В ближайших матчах мы увидим совершенно новую оборону «сине-белых». Тренерский штаб пытается научить команду играть по системе с тремя центральными защитниками, где в самом сердце находится номинальный опорник Желько Филипович.





Теперь слева и справа от него расположатся новички: камерунец Габи Кики и португалец Дениш Дуарте. Им понадобится время, чтобы притереться друг к другу. Его у брестчан практически нет, уже в следующий четверг им предстоит сыграть с «Атромитосом» в Лиге Европы.





Шпилевский сделал ставку на защитников, которые практически не имеют опыта выступлений на высоком уровне. На счету Кики, до переезда в Беларусь выступавшего лишь в чемпионате Камеруна, всего полтора сезона в футболке «Днепра».





На счету Дуарте – всего три матча за «Виторию Гимараэш» в португальской «элите», весь его послужной список – несколько сезонов во второй команде этого клуба в местном Д2. Еврокубки одна из самых пропускающих команд ЧБ начнет в очень экспериментальном составе.









Трансфер Савицкого себя не оправдал





Эпопея с зимним переходом Савицкого стала одним из самых обсуждаемых событий зимы. В «Динамо» на него рассчитывали как на одного из главных лидеров, но соответствовать такому статусу получалось не всегда. Радослав Латал до своего ухода был недоволен игрой полузащитника.





После тренерских перестановок Павел вернул место в старте, но был заметен только в матчах против команд из нижней части таблицы. После первого круга у Савицкого была лучшая статистика турнира, но лидер бомбардирской гонки в чемпионате забивал только «Лучу», «Смолевичам», «Ислочи», «Городее» и «Гомелю». В понедельник он огорчил поклонников «Шахтера», но этот гол не принес команде очков.





По замыслу селекционеров брестчан Савицкий должен был заменить сбежавшего в Мексику Леандро Торреса, но сделать этого не удалось. В прошлом сезоне аргентинец забил десять мячей и отдал четыре голевых передачи.





По статистике экс-игрок «Немана» выглядит не хуже (9+4 очков по системе «гол+пас» после первого круга), но Торрес не проваливал большие встречи. Его результативные действия приносили команде очки в играх с БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ», минским «Динамо», «Витебском».