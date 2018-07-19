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Брестское "Динамо" расстается с Милевским

Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова подтвердила информацию о расставании клуба с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем и сообщила, что Павел Савицкий также скоро покинет Брест.

"Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже. 

Причины, по которым "Динамо-Брест" расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", — цитирует Хижинкову "Прессбол"


09:55 19/07/2018






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