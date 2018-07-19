Андрей Орловский: «Я – белорус, я не россиянин. А вообще планирую провокацию – выйти на бой с Абдурахимовым под американским флагом»
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский объяснил свою фразу «Fuck russians», сказанную во время разговора с бойцом UFC Дональдом Серроне.
«Мои слова часто вырывают из контекста. По факту, я – белорус. Я родом из СССР – я не россиянин. Если кто-то болезненно воспринимает мои слова, я не буду за каждым ходить и пытаться переубедить. Мою фразу вырвали из контекста. Мы разговаривали с «Ковбоем» (Дональд Серроне – боец UFC – Tribuna.com), и он на меня «Russian-russian». Я ему говорю: «Я не россиянин. Это то же самое, что я буду тебя англичанином называть».
Подозреваю, что во время боя с Абдурахимовым половина зала будет болеть за моего соперника. Вторая половина – вообще ни за кого. Ажиотаж, Россия… Я вообще планирую провокацию – выйти на бой под американским флагом. Я люблю провоцировать. Те, кто меня ненавидит, возненавидят еще больше. Но я же ничего не поменяю. А почему бы не дать повод посмеяться и за спиной пообсуждать?» – сказал Орловский, пишет by.tribuna.com
09:51 19/07/2018
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