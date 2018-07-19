«Мои слова часто вырывают из контекста. По факту, я – белорус. Я родом из СССР – я не россиянин. Если кто-то болезненно воспринимает мои слова, я не буду за каждым ходить и пытаться переубедить. Мою фразу вырвали из контекста. Мы разговаривали с «Ковбоем» (Дональд Серроне – боец UFC – Tribuna.com), и он на меня «Russian-russian». Я ему говорю: «Я не россиянин. Это то же самое, что я буду тебя англичанином называть».







