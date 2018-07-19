"Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение", - заявил он на пресс-конференции в понедельник в Бресте.









Д.Марадона также отметил, пишет Интерфакс, что ему очень импонировала игра сборной Бельгии на ЧМ-2018, однако он не видел ее победителем чемпионата мира.





Сравнивая свою игру в прошлом с той, которую на ЧМ-2018 демонстрировали современные игроки, Д.Марадона обратил внимание на то, что "развлекался с мячом" намного больше.





"Я намного больше развлекался с мячом, по сравнению с тем, что происходит сейчас", - отметил он.





"Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают великие голы. Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной. У Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку", - добавил Д.Марадона.





Как сообщалось, ранее днем в понедельник Д.Марадона прилетел в Беларусь. Он дал пресс-конференцию и планирует посетить матч чемпионата Беларуси по футболу между брестским "Динамо" и "Шахтером" (Солигорск).





Предполагается, что в брестском "Динамо" Д.Марадона займется вопросами стратегического развития клуба. Кроме того, в его функции входит взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию "Динамо-Брест".





Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в России. ЧМ впервые проводился в России. Матчи ЧМ-2018 проходили на 12 стадионах в 11 городах. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию (4:2). Сборная России выбыла из соревнований на стадии 1/4 финала.



