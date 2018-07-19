Составили сборную худших игроков чемпионата мира
Эксперты французского издания L`Equipe составили сборную худших игроков чемпионата мира по футболу, завершившегося 15 июля.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на NEWSru.co.il.
Вратарь: Кабапльеро (Аргенина) (средний балл 2.5).
Защитники: Альварес (Мексика, 3), Дуарте (Коста-Рика, 3), Пищек, Рыбус (Польша, 3).
Полузащитники: Хедира (Германия, 2), Горальски (Польша, 3.5), Езил (Германия, 3).
Нападающие: Мюллер (Германия, 2.5), Систо (Дания, 3.67), Ихеаначо (Нигерия, 3.5).
08:00 19/07/2018
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