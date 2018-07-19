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В программу Игр-2022 МОК добавил фристайл

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу следующих зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4−22 февраля 2022 года в Пекине. В ней появились 6 новых дисциплин, сообщает официальный сайт МОК.

Фото: Белта

Для белорусских болельщиков в первую очередь будет интересно появление смешанных командных соревнований по фристайлу в акробатике, где соревнуются дружины, составленные из мужчин и женщин. Эта интересная дисциплина уже многократно была опробована на этапах Кубка мира, сообщает sport.tut.by
Таким образом, для белорусских лыжных акробатов появляется дополнительный шанс на олимпийскую награду. Отметим, что начиная с Игр в Нагано-1998 белорусские фристайлисты неизменно привозят олимпийские медали (4 золота, 1 серебро, 2 бронзы).

В программу Олимпиады-2022 включены также женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

На Играх в Пекине-2022 будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин.


07:56 19/07/2018






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