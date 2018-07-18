«Все деньги, которые национальная команда получит за выступление на чемпионате мира, будут пожертвованы фонду, который помогает детям. Этот фонд будет финансировать отдых детей, которые никогда не видели Адриатическое море. Футболисты сборной вместе с хорватским народом. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь людям в вопросах, которые не касаются побед команды. У хорватских детей будет возможность провести минимум семь дней на хорватском побережье. По крайней мере, мы сможем обеспечить это тем, кому помощь нужна больше всего», – сообщил главный тренер сборной Златко Далич.





«Хорватия – самая бедная страна в Евросоюзе, которой управляют люди, имеющие отношение к организованной преступности. Миллионы людей уехали из Хорватии на протяжении последних 20 лет [население Хорватии 4,154,200 человек. – Прим. Belsat.eu]. Наши пенсионеры не могут обеспечить свои базовые потребности, молодежь не может позволить себе образование, медицина разрушается, а коррумпированная юридическая система защищает большие капиталы.





Я прошу политиков и представителей власти, которые довели людей до отчаяния и нищеты, держаться подальше от сборной Хорватии. Мы не хотим с вами фотографироваться и вести дела. Это вы сделали хорватов бедным народам Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели моря, а в Хорватии более тысячи километров морского побережья.





Есть дети, которые ложатся спать голодными, потому что их родители безработные. Мы не рады людям, которые сделали это с нашей страной. Уважайте наше решение, не надевайте наши футболки и не используйте наш успех для саморекламы», – говорится в открытом письме.





ВВП на душу населения в Хорватии $ 13 624. Для сравнения в Беларуси – $ 5143.





Напомним, что в финале ЧМ-2018 Хорватия проиграла сборной Франции, которая во второй раз в своей истории взяла главный трофей мундиаля. За второе место хорватская сборная получит $ 28 млн. Французы получат на 10 млн больше.