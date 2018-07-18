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Все на футбол! Минспорта требует обеспечить явку на матч Лиги Европы в Минске

Государственные организации, подчиненные Министерству спорта и туризма, получили разнарядку из ведомства обеспечить «максимальную явку» на футбольный матч квалификации Лиги Европы между командами «Динамо» (Минск) и ирландским «Дерри Сити». Встреча пройдет на обновленном стадионе «Динамо» 19 июля.

Документ выложен в группе «Футбол Беларуси» на Facebook, под ним стоит подпись замминистра спорта и туризма Александра Бараули.


"Учитывая высокую общественно-политическую значимость данного мероприятия, просим обеспечить предоставление заявок на билеты для сотрудников организации. В соответствии со штатной численностью работников, количество билетов - от 30 до 50 штук", - говорится в документе. 

Минский стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию в 2011 году и в этом году сдан после капитального ремонта. В июне 2019-го на нем пройдет церемония открытия Европейских игр. 

В свое время динамовские трибуны помещали 50 тысяч зрителей, футбольные матчи с участием столичного «Динамо» и сборной Беларуси собирали аншлаг. Сейчас это количество вдвое меньше, спортивные функционеры опасаются, что не удастся собрать достаточно болельщиков.


По сведениям радио Свабода, на поединок 19 июля продано 7 тысяч билетов стоимостью от 4 до 6 рублей.

Это будет первый официальный матч на обновленной динамовской арене, буквально на прошлой неделе его перенесли туда со стадиона "Трактор". Рекорд посещаемости был на матче между "Динамо" (Минск) и БАТЭ - 10 тысяч болельщиков.

12:42 18/07/2018






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