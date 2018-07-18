Документ выложен в группе «Футбол Беларуси» на Facebook, под ним стоит подпись замминистра спорта и туризма Александра Бараули.









"Учитывая высокую общественно-политическую значимость данного мероприятия, просим обеспечить предоставление заявок на билеты для сотрудников организации. В соответствии со штатной численностью работников, количество билетов - от 30 до 50 штук", - говорится в документе.





Минский стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию в 2011 году и в этом году сдан после капитального ремонта. В июне 2019-го на нем пройдет церемония открытия Европейских игр.





В свое время динамовские трибуны помещали 50 тысяч зрителей, футбольные матчи с участием столичного «Динамо» и сборной Беларуси собирали аншлаг. Сейчас это количество вдвое меньше, спортивные функционеры опасаются, что не удастся собрать достаточно болельщиков.









По сведениям радио Свабода , на поединок 19 июля продано 7 тысяч билетов стоимостью от 4 до 6 рублей.





Это будет первый официальный матч на обновленной динамовской арене, буквально на прошлой неделе его перенесли туда со стадиона "Трактор". Рекорд посещаемости был на матче между "Динамо" (Минск) и БАТЭ - 10 тысяч болельщиков.