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Нападающий сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни

Хорватский нападающий Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни, в которой проживает порядка 500 человек.

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от Сплита. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину», – говорит его друг, партнер по молодежной сборной Хорватии Ловро Шиндик. 

А один раз Анте погасил кредиты всем жителям небольшого поселения, передает eurosport.ru

11:38 18/07/2018






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