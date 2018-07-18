Нападающий сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни
Хорватский нападающий Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни, в которой проживает порядка 500 человек.
«Он вырос в небольшой деревне недалеко от Сплита. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину», – говорит его друг, партнер по молодежной сборной Хорватии Ловро Шиндик.
А один раз Анте погасил кредиты всем жителям небольшого поселения, передает eurosport.ru
11:38 18/07/2018
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