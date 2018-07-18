20-летний белорус перешел в клуб НХЛ. Его зарплата впечатляет

Как сообщил в Twitter агент Дэн Мильштейн, американский хоккейный клуб «Нью-Джерси» подписал контракт новичка с белорусским нападающим.





Егор Шарангович, которому в июне исполнилось 20 лет, прошлый сезон провел в минском «Динамо» – за сезон он забил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать американских специалистов, которые решили пригласить игрока в клуб НХЛ.





Интересно, что зарплата молодого игрока составит более 775 тысяч долларов в год. Правда, такую сумму белорус получит лишь в том случае, если будет регулярно играть за основную команду.









Первый контракт, который подписывает игрок младше 25 лет, — это контракт новичка. Главная особенность контракта новичка — он всегда двусторонний, то есть команда в случае необходимости может спустить игрока в фарм-клуб. Соответственно, договор предусматривает разную величину зарплаты – при игре в НХЛ и в фарме, пишет sports.ru.





Однако отдельным пунктом в контракте может быть прописан запрет на ссылку в другие лиги – многие европейцы этого не любят. Максимальный размер контракта новичка – 925 тысяч долларов.





Другая фишка контракта новичка в том, что его действие может быть «передвинуто» на год, если игрок провел меньше 10 игр в НХЛ после подписания. Этим правилом часто пользуются менеджеры клубов НХЛ для просмотра молодых игроков, пишет gazetaby.com



