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20-летний белорус перешел в клуб НХЛ. Его зарплата впечатляет

Хоккеист может продолжить карьеру в самой сильной лиге мира.

Как сообщил в Twitter агент Дэн Мильштейн, американский хоккейный клуб «Нью-Джерси» подписал контракт новичка с белорусским нападающим.

Егор Шарангович, которому в июне исполнилось 20 лет, прошлый сезон провел в минском «Динамо» – за сезон он забил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать американских специалистов, которые решили пригласить игрока в клуб НХЛ.

Интересно, что зарплата молодого игрока составит более 775 тысяч долларов в год. Правда, такую сумму белорус получит лишь в том случае, если будет регулярно играть за основную команду.


Первый контракт, который подписывает игрок младше 25 лет, — это контракт новичка. Главная особенность контракта новичка — он всегда двусторонний, то есть команда в случае необходимости может спустить игрока в фарм-клуб. Соответственно, договор предусматривает разную величину зарплаты – при игре в НХЛ и в фарме, пишет sports.ru.

Однако отдельным пунктом в контракте может быть прописан запрет на ссылку в другие лиги – многие европейцы этого не любят. Максимальный размер контракта новичка – 925 тысяч долларов.

Другая фишка контракта новичка в том, что его действие может быть «передвинуто» на год, если игрок провел меньше 10 игр в НХЛ после подписания. Этим правилом часто пользуются менеджеры клубов НХЛ для просмотра молодых игроков, пишет gazetaby.com


11:34 18/07/2018






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