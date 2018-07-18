Отдельно статус игроков из Беларуси прописан не был, и наши вдруг стали чужими. Одним из первых пострадал Илья Шинкевич – «Витязь» расторг с ним контракт, как только получил уведомление о новом статусе белоруса, позже «Спартак» обменял Андрея Антонова в «Югру», и понеслось: кто-то уехал в минское «Динамо», кто-то сразу решил сменить гражданство. В это межсезонье список пополнился еще несколькими фамилиями «перебежчиков». По мнению бывшего тренера сборной Беларуси Владимира Сафонова, на первый план для этих игроков вышла финансовая составляющая.





Дмитрий Коробов





Фото: atlant-mo.ru





Начнем со свежего примера. Дмитрий – воспитанник новополоцкого «Полимира». Дебютировал во второй лиге еще в 13 лет, а в 17 габаритный защитник уже играл в основе «Гомеля» и юниорской сборной. В КХЛ попал в 2009 году, а после пары неплохих сезонов в составе минского «Динамо» отправился покорять Северную Америку, проведя в общей сложности 153 матча в АХЛ и 3 в НХЛ. Дальше – российские «Атлант» и «Спартак», где Коробов смотрелся очень неплохо. Последний сезон он провел в минском «Динамо», однако этой весной контракт был расторгнут. Основная причина – неубедительная игра в обороне. На днях защитника сборной Беларуси, на счету которого 8 (!) чемпионатов мира, подписало нижегородское «Торпедо» и объявило, что Коробов не будет считаться легионером. А это значит, что он отказывается от выступлений за нашу страну и принимает российское хоккейное гражданство.





Илья Шинкевич

Фото: delaemvmeste.by





«Шина» играл за минчан пять сезонов подряд с трехматчевой отлучкой в «Витязь», вот и сейчас клуб из Подольска пригласил Илью, но как гражданина РФ. Попал же в КХЛ защитник после неплохого ЧМ в Швеции и классного года в Жлобине (17 очков и суммарный показатель полезности +47). В 2017 году вместе с Павловичем спасли нашу сборную от вылета (1+2 в матче со Словенцами), в прошедшем сезоне Илья после прихода Осипова зачастую играл 7-м защитником или вообще не попадал в состав, а чемпионате мира этого года не играл из-за травмы.





Николай Стасенко





Фото: delaemvmeste.by





Стасенко жил в Череповце 7 лет, из них три года считался легионером, а два года еще и капитаном. Его называли легендой города, а теперь он будет играть против прямых конкурентов «Северстали» – да-да, речь опять о «Витязе». К слову, Николай ничего не менял, а просто вернул родное гражданство. Воспитанник «Амура» сыграл за Беларусь на Олимпиаде-2010 и провел 33 игры на пяти чемпионатах мира. Правда, последний матч за сборную был очень минорным: в борьбе за путевку на Олимпиаду-2018 наши уступили словенцам.





Никита Комаров





Фото: «Прессбол»





Еще один воспитанник Новополоцка, опять «Витязь» и опять отказ от гражданства. Но здесь скорее виноват не игрок. Комаров провел два года в минском «Динамо», где запомнился силовыми качествами и штрафными минутами. После окончания сезона-2016/17 его сначала не взяли на чемпионат мира, а чуть позже не предложили новый контракт в Минске. В итоге форвард укатил в Москву. На старте прошлого сезона Комаров набрал 8 очков в 15 матчах за местное «Динамо», потом была травма и всего два гола в оставшейся части сезона. Никита хорош на пятаке и в меньшинстве, ну и, конечно же, в силовой борьбе. Также он может заступится за партнера. Причин для подписания контракта достаточно.





Никита Феоктистов





Фото: пресс-служба ФХБ





Принял российское гражданство еще в 2011 году, когда перешел в «СКА-1946» из «Минских зубров». Тогда нападающий хотел выступать за сборную России, но не сложилось, и все из-за травмы, после которой вылетел остаток сезона и два последующих. По ходу сезона-2014/15 Феоктистов подписал контракт с «Динамо-Молодечно», где провел три года на лидерских позициях. Удачное выступление за фарм «зубров» обернулось вызовом в сборную Беларуси, однако сыграть посчастливилось лишь в товарищеских матчах. В 2017-м форвард оказался в «Рубине» из ВХЛ, где в 13 матчах набрал 7 очков (1+6), а в декабре прошлого года подписал контракт с «Адмиралом», но до сих пор не дебютировал за новый клуб из-за травмы. Возможно, сделать это получится осенью, но уже в статусе россиянина.





Андрей Стась





Коренной минчанин и бывший капитан сборной Беларуси отказался от неё еще в прошлом году, наделав много шума и вызвав непонимание в болельщицких кругах. Капитанство в главной команде страны, место в «Динамо» и любовь фанатов, видимо, привлекали меньше, чем контракт в российском «Авангарде». К слову, там у Стася дела идут весьма скромно: всего 1 шайба в прошедшем сезоне за 59 игр и эпичная драка в ресторане.





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Сергей Демагин





Фото: «Прессбол»





Первый, кто отказался от белорусского гражданства после того, как наши попали под лимит в 2015 году. Тогда Демагин начинал сезон в любительской лиге, а уже в ноябре подписал контракт с «Северсталью», где ничем запоминающимся не отличился кроме травмы, нанесенной Нику Бэйлену, чем еще больше «насолил» белорусским болельщикам. Ведь Бэйлен тогда был хорош: 31 очко в 40 играх. Демагин сыграл за Беларусь в 26 матчах на ЧМ и забросил 6 шайб, одна из которых стала самой быстрой в истории всех мировых форумов. После Череповца был родной Тольятти и драфт отказов. В прошедшем сезоне форвард играл среди любителей.





В тепле. Почему отказ Демагина выступать за сборную Беларуси – это нормально





Алексей Угаров





Фото: РИА Новости





Угаров также ничего не менял, а вернул. Выпускник хоккейной школы нижнекамского «Нефтехимика» оказался в Беларуси по приглашению Михаила Захарова в 2003 году. Поиграв в «Юниоре» и «Юности», форвард отправился на российские просторы, где выступал за «Нефтехимик», МВД, «Динамо», «Адмирал». Параллельно играл за сборную Беларуси и даже был капитаном «молодежки». От нашего гражданства также отказался в 2015-м, хотя, наверное, был не прочь сделать это и раньше: вспомним интервью «Большому спорту» под заголовком «Белорус поневоле».





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Если никто из тех, кто сменил гражданство, не заиграет за сборную России (а таких перспектив, как мы видим, ни у кого здесь нет), то дорога домой не закрыта. Каждый сможет снова примерить джерси сборной Беларуси, но тогда потеряет контракт в России. Или наоборот: потеряв место в клубе с Востока, сам может попроситься назад. Но захотят ли их тут видеть?





И еще момент. Недавно Лукашенко попросил Путина отменить для белорусов легионерский статус. Если Кремль даст зеленый свет, возможно, некоторые потянутся назад за родной синей книжечкой.



