Определился соперник БАТЭ в Лиге чемпионов. Матч состоится 25 июля

Сегодня финны дома победили 3:1, а на прошлой неделе выиграли в гостях 2:1.





Первую игру БАТЭ проведет в Борисове 25 июля. Начало в 20 часов. Ответный матч через неделю: 1 или 2 августа. Чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, нужно пройти 2 и 3 раунды, а также плей-офф квалификации.









В прошлом году борисовский клуб не сумел пробиться в групповой турнир ЛЧ, но играл в групповом турнире Лиги Европы. А вообще БАТЭ впервые попал в групповую стадию Лиги чемпионов ровно 10 лет назад, в 2008 году, сообщает НН.



