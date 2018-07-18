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Определился соперник БАТЭ в Лиге чемпионов. Матч состоится 25 июля

Это 28-кратный чемпион Финляндии ХИК, который прошел фарерский «Викингур».

 Сегодня финны дома победили 3:1, а на прошлой неделе выиграли в гостях 2:1.

Первую игру БАТЭ проведет в Борисове 25 июля. Начало в 20 часов. Ответный матч через неделю: 1 или 2 августа. Чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, нужно пройти 2 и 3 раунды, а также плей-офф квалификации.


В прошлом году борисовский клуб не сумел пробиться в групповой турнир ЛЧ, но играл в групповом турнире Лиги Европы. А вообще БАТЭ впервые попал в групповую стадию Лиги чемпионов ровно 10 лет назад, в 2008 году, сообщает НН.


07:38 18/07/2018






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