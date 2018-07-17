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Диего Марадона поехал на стадион на вездеходе

Новый председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона поехал из отеля «Эрмитаж» на брестский футбольный стадион на вездеходе Overcomer.
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Белорусская машина Overcomer, выпускаемая на заводе МАЗ-МАН, в англоязычных странах называется Hunta. На российский рынок машина поставляется под названием «Хаски», на арабский – Sayad (охотник). Кузов машины производится из стеклопластика белорусского производства, а одной из особенностей машины являются огромные шины низкого давления, передает "Белсат".

На стадионе Марадона будет наблюдать за матчем чемпионата Беларуси «Динамо Брест» – «Шахтер».

22:14 17/07/2018






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