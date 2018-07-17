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Будет или нет? Агент Марадоны заявил о его встрече с Лукашенко. Пресс-служба опровергает

Агент председателя правления брестского «Динамо» Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о предстоящей встрече Марадоны с Александром Лукашенко.

"Мы очень рады приему, который нам оказали в Бресте. Люди ожидали приезда Диего целый день. Вчера были на игре брестского «Динамо», а сегодня запланирована встреча Диего с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Произошедшее превзошло наши ожидания. Марадоне не терпится полностью включиться в работу, чтобы отплатить за эту любовь со стороны болельщиков", – заявил Морла.

Оle.com.ar сообщает, что на встрече Марадоны и Лукашенко речь пойдет о развитии детского футбола в Беларуси.


Однако в пресс-службе Лукашенко в беседе изданию Тribuna.com не подтвердили информацию о сегодняшней встрече Лукашенко с легендарным аргентинским фуиболистом Диего Марадоной. «У нас нет информации по поводу сегодняшней встречи Лукашенко и Марадоны», – сообщили в пресс-службе.

Ранее планировалось, что Марадона пробудет в Беларуси лишь сутки, то есть сегодня днем он должен был покинуть нашу страну.

13:25 17/07/2018






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