"Мы очень рады приему, который нам оказали в Бресте. Люди ожидали приезда Диего целый день. Вчера были на игре брестского «Динамо», а сегодня запланирована встреча Диего с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Произошедшее превзошло наши ожидания. Марадоне не терпится полностью включиться в работу, чтобы отплатить за эту любовь со стороны болельщиков", – заявил Морла.





Оle.com.ar сообщает, что на встрече Марадоны и Лукашенко речь пойдет о развитии детского футбола в Беларуси.









Однако в пресс-службе Лукашенко в беседе изданию Тribuna.com не подтвердили информацию о сегодняшней встрече Лукашенко с легендарным аргентинским фуиболистом Диего Марадоной. «У нас нет информации по поводу сегодняшней встречи Лукашенко и Марадоны», – сообщили в пресс-службе.



Ранее планировалось, что Марадона пробудет в Беларуси лишь сутки, то есть сегодня днем он должен был покинуть нашу страну.