Марадона был в бешенстве от игры брестского "Динамо": Не хочу никого убивать...
Кажется, Диего Марадону удивить тяжело. Особенно после ЧМ-2018, эмоции от которого однажды даже отправили аргентинца в больницу.
Но и белорусский футбол смог вызвать у звездного гостя яркие эмоции, пишет Трибуна.
Для атмосферы достаточно приехать на стадион на броневике.
Кажется, Марадона на секунду забыл, что карьеру он провел не в брестском «Динамо».
Перед матчем аргентинец поприветствовал футболистов «Динамо». Особенно теплой вышла встреча с Артемом Милевским.
В Бресте складывается по-настоящему семейная атмосфера.
Динамовцы долго томить Марадону не стали – и порадовали аргентинца забитым голом.
А вот мячу в ворота Александра Гутора вип-гость совсем не рад.
Когда Брест упускает моменты, где-то негодует один Марадона.
Кажется, Джоэль Фамейе за упущенный момент получит выговор.
Диего призывал брестчан не унывать и поддерживать команду.
Хотя после второго гола «Шахтера» веру в успех он, кажется, потерял сам.
Эмоций на гол Лаптева, который установил окончательные 1:3, у аргентинца не осталось.
После игры Марадона, впрочем, команде похлопал и заявил, что никого убивать за плохую игру не будет.
"После чемпионата мира вы спускаетесь с небес на землю. Здесь не будет футболистов такого масштаба, как вы привыкли. И тем более игроков, которые могли бы сравниться с вами. Вы захотите научить их играть, как сами умели, но это невозможно. Вас это не будет раздражать? Вам не захочется их убить?",- спросили у Марадоны после матча.
"Нет, я не хочу никого убивать. Я хочу лишь их тренировать, дать им лучшее из своей карьеры, поделиться опытом. Мне очень понравился подход тех людей, которые звали меня сюда. У меня было три предложения, и я выбрал Брест. Мне нравится отношение и желание руководителей «Динамо».
Если мы улучшим футбол, мы улучшим ментальность игроков. Мы не дадим людям, проповедующим футбол из компьютера, обыграть нас. Наши ребята должны отдавать себя на поле полностью. Тогда другие забудут о компьютере. Футбол на свежем воздухе – лучшее, что есть", – заявил Марадона.
"Белорусский партизан"
11:11 17/07/2018
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