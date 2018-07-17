Но и белорусский футбол смог вызвать у звездного гостя яркие эмоции, пишет Трибуна





Для атмосферы достаточно приехать на стадион на броневике.





Кажется, Марадона на секунду забыл, что карьеру он провел не в брестском «Динамо».





Перед матчем аргентинец поприветствовал футболистов «Динамо». Особенно теплой вышла встреча с Артемом Милевским.





В Бресте складывается по-настоящему семейная атмосфера.





Динамовцы долго томить Марадону не стали – и порадовали аргентинца забитым голом.





А вот мячу в ворота Александра Гутора вип-гость совсем не рад.





Когда Брест упускает моменты, где-то негодует один Марадона.





Кажется, Джоэль Фамейе за упущенный момент получит выговор.





Диего призывал брестчан не унывать и поддерживать команду.





Хотя после второго гола «Шахтера» веру в успех он, кажется, потерял сам.





Эмоций на гол Лаптева, который установил окончательные 1:3, у аргентинца не осталось.





После игры Марадона, впрочем, команде похлопал и заявил, что никого убивать за плохую игру не будет.