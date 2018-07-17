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Станет ли Марадона Че Геварой белорусского футбола?

Аргентинец прилетел в Брест на следующий день после завершения чемпионата мира в России, но не принес удачи своей новой команде, проигравшей "Шахтеру" в матче чемпионата Беларуси.

Станет ли Марадона Че Геварой белорусского футбола?
В Беларусь Диего Марадона приехал 16 июля, спустя два месяца после того, как подписал контракт с футбольной командой "Динамо-Брест" и стал председателем правления клуба. Тогда было объявлено, что 58-летний аргентинец займется вопросами стратегического развития клуба, а также будет взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую футбольную академию, передает dw.com

С тех пор в Бресте большой популярностью пользуется футбольная атрибутика и сувенирная продукция, на которой изображен Марадона.

Приехал, но не обещал остаться

Сотрудники клуба после подписания контракта были заняты поисками подходящего жилья для аргентинца и необходимого ему испаноязычного обслуживающего персонала. Впрочем, эта тема, похоже, пока не актуальна. На пресс-конференции в брестском отеле "Эрмитаж", в котором временно остановился Марадона, он достаточно уклончиво ответил на вопрос, готов ли постоянно жить в Беларуси, и не пугает ли его здешний климат.

"Когда я был маленьким, у меня не было обуви: ходил по снегу голыми ногами, поэтому не боюсь плохой погоды. Каждый живет там, где есть работа, где может после себя что-то оставить. Я без всяких проблем могу жить в Беларуси", - сказал Диего Марадона. 

В свою очередь один из партнеров брестского футбольного клуба - бизнесмен из ОАЭ Таджедин Сейф, которого считают главным инициатором приглашения аргентинца в Беларусь, пояснил журналистам, что означает появление Марадоны в брестском "Динамо". 

"Это - наш Че Гевара. Тот сделал в свое время революцию, и мы хотим, чтобы Марадона помог сделать революцию в нашем клубе", - сказал Сейф.

"Диего!" вместо "Динамо!"

Революционная  тематика получила продолжение после пресс-конференции в гостинице, откуда Диего Марадона отправился на футбольный матч на транспортном средстве, напоминающем броневик. На стадионе, встречая председателя правления футбольного клуба, брестские болельщики вместо привычного "Ди-на-мо!" использовали новые кричалки "Ди-е-го!". 

Не исключался вариант, что за игрой с солигорским "Шахтером" Марадона будет наблюдать непосредственно со скамейки запасных брестской команды. Однако аргентинец, лично поприветствовав футболистов, судей, тренеров, отправился смотреть матч в VIP-ложу.

Вел он там себя гораздо скромнее, чем на матче с участием сборных Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира, где его скандальное поведение оказалось в центре внимания. В Бресте он лишь пару раз бурно отреагировал на происходящее на поле. 

И если поначалу настроение нового руководителя клуба было бодрым (динамовцы первыми открыли счет в матче), то после трех голов гостей и неиспользованных футболистами брестской команды моментов Марадона уже не был так активен. В итоге его подопечные потерпели поражение - 1:3, причем до этого "Динамо" не проигрывало на домашнем стадионе больше года.    

   

Встреча с Лукашенко пока откладывается

Когда Диего Марадона посетит следующую игру брестской команды, пока не ясно. Сам он пояснил, что нуждается в отпуске, поскольку полтора года не был в Аргентине. Журналисты поинтересовались планами встречи с Александром Лукашенко, о чем сам Марадона рассказывал в прежних интервью. По его словам, он действительно хочет встретиться с Лукашенко. 

При этом Марадона поставил Лукашенко в один ряд с Фиделем Кастро, Уго Чавесом, Муаммаром Каддафи, о которых у экс-футболиста остались теплые воспоминания. "Также я знаю Путина, и теперь хочу сделать фото с Лукашенко. Сначала фото, а после этого, надеюсь, он станет нашим болельщиком", - заметил Марадона.

По слухам, аргентинец, согласно контракту, за три года работы в Бресте получит 20 миллионов долларов. Официально эту информацию в клубе не подтверждают, ссылаясь на коммерческую тайну. В окружении Марадоны говорят, что в Беларуси ему интересно само участие в проекте, который предполагает последовательное развитие местного футбола, начиная с детского возраста.  

"Если это действительно так, то не важно, какое время Марадона будет находиться непосредственно в Бресте", - говорит местный болельщик со стажем Георгий Дарбуашвили. По его словам, сама причастность легенды мирового футбола к брестскому "Динамо" может дать серьезный толчок к занятию этим видом спорта у подростков.

10:42 17/07/2018






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