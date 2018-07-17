



1. И… мягкая передача на нашего… бразильца.

2. Дзюба очень любит поговорить, поругаться… футболист-то талантливый.

3. - У Дзюбы вообще рот не закрывается во время матча.

- Может, он дышит через него?

4. Не Начо. Не конча…

5. Подача. Где Роналду?.. Неважно, где Роналду.

6. Исландия, игрок Рюрик. «На поле вышел Рюрик. Ждем Синеуса и Трувора. Но они не заявлены».

7. Месси бьет и правой тоже. Чуть было не забивает… чужой ногой!

8. Сербы являются одними из фаворитами группы.

9. Швейцария не играет так низко, как Австралия.

10. - Этот футболист играет в такой навальный футбол.

- Навальный играет в футбол?





11. Про Ибрагимовича: «дедушка с татуировкой дракона»

12. КолоссаТЕльный удар

13. Мяч облизнул колено защитника, после чего тот им овладел.

14. Удар! Гоооооо-ой... ой-ой-ой-ой-ой!

15. Как при солнечном затмении, когда Солнце закрывает Луну.

16. Не все, что летит от ног и головы Роналду, – это гол.

17. Ждем от Суареса чего-то особенного. Но желательно никого не кусать.

18. Неожиданный мяч, которого никто не ожидал.

19. Еще бы пару Эриксенов в эту команду.





20. О Модриче: «Кроме Месси, есть и другие парни на букву М».

21. Скорее, стена пострадает, чем голова.

22. О японской принцессе:

- Ты сегодня ужинаешь с ней?

- Да как пойдет.

23. Екатеринбургские мексиканцы интересуются, как там дела у казанских корейцев.

24. Вот такая она, российская трава! (о качестве газона)





25. Месси – он как драгоценное яйцо Фаберже, статуя Микеланджело. Его невозможно оценить.

26. О Марадоне: «Он сегодня импульсивен, но приличен».

27. Уругвай – маленькая, техничная, гордая страна, умеющая играть головой на втором этаже.

28. Такой мяч очень трудно отразить, ведь он летит по траектории!

29. Умопотрясающий удар





30. Из неприятных новостей – мы проигрываем. Из приятных новостей – мы смотрим матч 1\8 чемпионата мира.

31. Без мяча наша сборная даже временами интереснее.

32. Еще один пример вратаря, прекрасно играющего вперед ногами.

33. Никто не тонет, хотя кому-то придется пойти ко дну.

34. Конь на малыша сел.





35. Зачем же ты на него прыгаешь? Это же не козел в спортзале!

36. Географически между Бельгией и Бразилией.

37. Атакующий игрок, действующий в обороне.

38. И тут поле неожиданно закончилось.

39. Защитники стали более выше играть.





40. Черчесов на эмоциях бросает бутылку в своей зоне.

41. Роналду играет в стиле Артема Дзюбы.

42. В игре без мяча он невероятно хорош.

43. Чем замечателен российский болельщик? – У нас все филологи, полиглоты.

44. 71% суши (Земного шара - Е.П.) находится под водой, остальное контролирует Н'голо Канте.



