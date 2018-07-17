"Роналду играет в стиле Артема Дзюбы" - курьезные оговорки и ляпы спортивных комментаторов на ЧМ-2018
В социальных сетях опубликовали курьезные ляпы и оговорки спортивных комментаторов, работавших на матчах чемпионата мира по футболу-2018. Получилось забавно.
«Футбольно-филологическое, по следам ЧМ. Разные комментаторские оговорки, ляпы и просто смешные высказывания», - цитирует telegraf.by Екатерину Пригореву.
1. И… мягкая передача на нашего… бразильца.
2. Дзюба очень любит поговорить, поругаться… футболист-то талантливый.
3. - У Дзюбы вообще рот не закрывается во время матча.
- Может, он дышит через него?
4. Не Начо. Не конча…
5. Подача. Где Роналду?.. Неважно, где Роналду.
6. Исландия, игрок Рюрик. «На поле вышел Рюрик. Ждем Синеуса и Трувора. Но они не заявлены».
7. Месси бьет и правой тоже. Чуть было не забивает… чужой ногой!
8. Сербы являются одними из фаворитами группы.
9. Швейцария не играет так низко, как Австралия.
10. - Этот футболист играет в такой навальный футбол.
- Навальный играет в футбол?
11. Про Ибрагимовича: «дедушка с татуировкой дракона»
12. КолоссаТЕльный удар
13. Мяч облизнул колено защитника, после чего тот им овладел.
14. Удар! Гоооооо-ой... ой-ой-ой-ой-ой!
15. Как при солнечном затмении, когда Солнце закрывает Луну.
16. Не все, что летит от ног и головы Роналду, – это гол.
17. Ждем от Суареса чего-то особенного. Но желательно никого не кусать.
18. Неожиданный мяч, которого никто не ожидал.
19. Еще бы пару Эриксенов в эту команду.
20. О Модриче: «Кроме Месси, есть и другие парни на букву М».
21. Скорее, стена пострадает, чем голова.
22. О японской принцессе:
- Ты сегодня ужинаешь с ней?
- Да как пойдет.
23. Екатеринбургские мексиканцы интересуются, как там дела у казанских корейцев.
24. Вот такая она, российская трава! (о качестве газона)
25. Месси – он как драгоценное яйцо Фаберже, статуя Микеланджело. Его невозможно оценить.
26. О Марадоне: «Он сегодня импульсивен, но приличен».
27. Уругвай – маленькая, техничная, гордая страна, умеющая играть головой на втором этаже.
28. Такой мяч очень трудно отразить, ведь он летит по траектории!
29. Умопотрясающий удар
30. Из неприятных новостей – мы проигрываем. Из приятных новостей – мы смотрим матч 1\8 чемпионата мира.
31. Без мяча наша сборная даже временами интереснее.
32. Еще один пример вратаря, прекрасно играющего вперед ногами.
33. Никто не тонет, хотя кому-то придется пойти ко дну.
34. Конь на малыша сел.
35. Зачем же ты на него прыгаешь? Это же не козел в спортзале!
36. Географически между Бельгией и Бразилией.
37. Атакующий игрок, действующий в обороне.
38. И тут поле неожиданно закончилось.
39. Защитники стали более выше играть.
40. Черчесов на эмоциях бросает бутылку в своей зоне.
41. Роналду играет в стиле Артема Дзюбы.
42. В игре без мяча он невероятно хорош.
43. Чем замечателен российский болельщик? – У нас все филологи, полиглоты.
44. 71% суши (Земного шара - Е.П.) находится под водой, остальное контролирует Н'голо Канте.
09:33 17/07/2018
‡агрузка...